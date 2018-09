Leones respira en la Liga, derrotó 2-3 en su visita al Huila

Leones de Itagüí consiguió este sábado su primer triunfo en la Liga II-2018. El felino rugió en Neiva y superó 2-3 al Atlético Huila, en duelo de la séptima fecha. El cuadro antiqueño, que no ganaba desde hace más de cuatro meses, sumó sus primeros 3 puntos como visitante en todo el año. El cuadro opita es ahora el colero del campeonato.

Apenas en tres minutos llegó el primer rugido de Leones. Daniel Mantilla llegó por izquierda y envió el centro al área, el rebote le quedó a Roger Lemus, quien definió al palo izquierdo del arquero Geovanni Banguera. Y cuando el Huila apenas trataba de reaccionar, Tomás Maya cometió un penalti sobre Jhon Sánchez; David Montoya cobró a los 7 minutos y puso el 2-0.



A los 41 llegó el descuento de los opitas, con un penalti que no existió, pero que Juan Herrera remató y puso el 1-2.



Comenzó la segunda parte y nuevamente llegó un ‘gol de camerino’ por parte de Leones, que atacó nuevamente por la izquierda y Wílmar Jordan Gil puso el 1-3 apenas en 3 minutos de juego de la parte complementaria. Y la diferencia volvió a acortarse a los 8, con tanto de Edwar López, dándole emoción al juego.



Sin embargo, Huila no tuvo las armas para empatar; Leones sí lució mejor para defender su ventaja y ganar por primera vez de visitante en su permanencia en la A; además, volvió a sumar 3 puntos, algo que no hacía desde el 14 de abril, cuando venció (2-1) a Millonarios.





FUTBOLRED