Equidad rescató un punto en su casa, igualó 1-1 contra Once Caldas

La Equidad y Once Caldas empataron este domingo 1-1 en el estadio de Techo, en Bogotá, en el partido que cerró la fecha 12 de la Liga II-2018. Dos golazos calentaron la fría noche capitalina, dejando una buena sensación para ambas escuadras. Sin embargo, el asegurador sigue sin regresar al triunfo, mientras que el blanco-blanco desaprovechó la oportunidad de volver a la punta del campeonato.

Fue un partido parejo, el que se vivió en la capital colombiana. El cuadro que dirige Luis Fernando Suárez quería escapar de la racha negativa y por eso hizo más por el resultado desde los primeros minutos. Más allá de las ganas del equipo bogotano, los de Manizales fueron asentándose en el campo, y mientras que José Fernando Cuadrado apareció un par de ocasiones, ya fueron controlando las acciones.



Lamentablemente para los dirigidos por Huberth Bodhert, se lesionó el atacante David Lemos y el equipo se vio diezmado en ataque. Ricardo Steer lo reemplazó, pero se perdió velocidad con la baja del joven delantero. Y cuando terminaba la primera parte, apareció el primer gol de la noche…o el primer golazo, pues Juan Pablo Nieto sacó un remate al ángulo que puso el 0-1 en la pizarra, resultado con el que terminó la primera etapa a favor del Once.



Para la segunda parte el equipo bogotano logró su primer cometido, empatar el juego, por intermedio de Brayner de Alba Equidad igualó, quien con un magistral tiro libre puso la pelota en el ángulo, imposible de atajar para el portero Cuadrado.



Los equipos a partir de ese momento se prestaron la pelota, ninguno quería perder el punto obtenido, que a estas alturas del campeonato vale mucho, Once Caldas consiguió mantener su segunda casilla en la Liga y está al borde de la clasificación. Por su parte los bogotanos también se acercan a un hipotético número mágico, los dirigidos por Luis Fernando Suárez suman 23 puntos en 12 fechas.

Síntesis

La Equidad 1-1 Once Caldas



La Equidad: Diego Novoa (6); Walmer Pacheco (5), John García (5), Jáider Riquett (4), Amaury Torralvo (5); Pablo Lima (6), Stalin Motta (6), Neider Barona (5), Brayner De Alba (7), David Camacho (6); Luis Carlos Cabezas (5).

Cambios: Hansel Zapata (6) por Neider Barona (1 ST), Carlos Peralta () por Luis Carlos Cabezas (11 ST) y Juan Mahecha por Brayner De Alba (32 ST).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (5), Geisson Perea (6), Andrés Correa (6) y Edwin Velasco (5); Diego Arias (5), Juan David Rodríguez (5); Marcelino Carreazo (6), Juan Pablo Nieto (7), César Amaya (5) y David Lemos ().

Cambios: Ricardo Steer (5) por David Lemos (33 PT), Alejandro García por César Amaya (27 ST) y Johan Carbonero por Marcelino Carreazo (40 ST).

D.T.: Húbert Bodhert.



Goles: Juan Pablo Nieto (39 PT) y Brayner De Alba (7 ST).



Amonestados: José Fernando Cuadrado (31 PT), John García (34 PT), Amaury Torralvo (21 ST), Diego Arias (21 ST), Edwin Velasco (23 ST), Jáider Riquett (23 ST), Ricardo Steer (35 ST) y Andrés Correa (43 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Brayner De Alba (7).



Partido: bueno.



Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).



Asistencia: 1722 espectadores.



Taquilla: no fue confirmada.



Árbitro: Ricardo García (6).









