Envigado celebra su primer triunfo en la Liga II: 2-1 contra Patriotas

Parece increíble pero lo que a continuación ocurrió en el Parque Estadio, entre Envigado y Patriotas Boyacá, sucedió apenas en el primer tiempo. Hubo mucha emoción en los primeros 45 minutos. En esta lista de exaltaciones se presentaron tres penaltis, dos goles, un remate que pegó en el travesaño y atajadas de todos los estilos.



Los penaltis fueron dos para Envigado y uno para Patriotas. El primero para el conjunto local se presentó en el minuto ocho, cuando el arquero Diego Martínez tumbó al delantero Wilfrido de la Rosa dentro del área.

El árbitro Lisandro Castillo, que estuvo acertado en sus decisiones, no lo dudó para decretar la pena máxima. El encargado de cobrar el penalti fue el mismo Wilfrido. Le pegó al balón sin mucha potencia pero sí recostado contra el poste derecho de Martínez, que aguantó a que le pegara y con una estirada evitó la caída de su arco.



El segundo penalti fue de nuevo para Envigado, tras una falta que cometió Jerson Malagón sobre Cristian Arrieta. El técnico naranja le dijo esta vez a Yeison Guzmán que se encargara del cobro.



El volante quiso hacer una jugada de lujo, pegarle por debajo al balón y hacer un globito, pero casi hace infartar al técnico Ramírez y a todos sus compañeros. El balón salió muy despacio, casi le da tiempo al arquero Martínez de atajarla, pese a que se había lanzado hacia el otro costado. Por suerte, para Envigado, el cobro de penalti se convirtió en el primer gol de la tarde y pudieron celebrar.



En la tribuna un aficionado se atrevió a decir que apostaba a que ése había sido el gol más lento de la historia desde los doce pasos en el fútbol colombiano.



El tercer penalti de la parte inicial, entre envigadeños y boyacenses, fue el empate 1-1 transitorio a favor de los visitantes. En el primer minuto de reposición un centro de Federico Arbeláez desde el costado izquierdo terminó tocando el pecho y la mano de Nicolás Giraldo. La jugada tampoco le dejó dudas al árbitro Castillo y decretó el cobro a favor de Patriotas. Kelvin Osorio le pegó con la zurda y dejó el balón en el costado izquierdo de Jeferson Martínez, que se había lanzado para el otro lado.



El remate en el travesaño fue un disparo de media distancia de Yeison Guzmán, en el minuto 25. Mientras que las atajadas más vistosas del primer tiempo las protagonizó el arquero boyacense.



Martínez le atajó Cristian Arrieta, en el minuto 5, a Duván Vergara, en el 27 y en el 35, y a Wilfrido de la Rosa, en el 34.



Hubo para más, se presentó también una jugada polémica en el que el árbitro Castillo le anuló un gol a Patriotas debido a una falta que el delantero Ramiro Fergonzi le cometió al portero Martínez, quien ya tenía la pelota entre sus manos y el césped, pero el argentino quiso ser pícaro y le pegó con la punta del guayo izquierdo y el balón terminó dentro del arco anaranjado.



Los jugadores de Patriotas reclamaron y pidieron que la jugada había sido válida y lícita, pero para el juez y sus auxiliares la anotación venía precedida de vicio.



La segunda mitad en el Parque Estadio no fue tan emocionante como la primera, pero sí tuvo sus puntos álgidos. Como el segundo gol de Envigado, en el minuto ocho, tras un saque largo del arquero Martínez y en la que el volante Malagón trató de controlar, pero terminó entregándole la pelota a Guzmán. El volante la recibió con el pecho, corrió seis metros con ella en su poder y con la pierna derecha mandó un remate cruzado que no pudo evitar Diego Martínez.



Luego de que Envigado estuviera arriba en el marcador se presentaron otras tres opciones de gol, como un remate de Wilfrido de la Rosa que salió desviado, 13 ST, un disparo de Felipe Ávila que le quemó el pecho al arquero envigadeño, 27 ST, y otro balonazo de Federico Arbeláez, en el 28 ST, que encontró bien ubicado al arquero Martínez.



Con este resultado, el equipo antioqueño, que mostró buen fútbol, tumbó una racha de cuatro meses sin conseguir victorias, llegó a seis puntos, pero sigue en el fondo de la tabla.



En la décima fecha, Envigado visitará a Atlético Nacional, el domingo a las 8:00 de la noche, en el Atanasio, mientras que Boyacá Patriotas, el viernes, recibirá en su casa a Atlético Huila, también a las 8:00 p.m.

Síntesis

Envigado F.C. 2 / Patriotas Boyacá 1



Envigado: Jeferson Martínez (6); Cristian Arrieta (6), Santiago Ruiz (6), Luis Rodríguez (6) y Nicolás Giraldo (4); Juan Alberto Mosquera (6) e Iván Rojas (6); Michael López (6), Yeison Guzmán (7) y Duván Vergara (6); Wilfrido de la Rosa (5).

DT: Juan Carlos Ramírez (E).



Patriotas: Diego Martínez (5); Julián Pretel (5), Jerson Malagón (3), Azmahar Ariano (6) y Federico Arbeláez (6); Andrés Felipe Ávila (5), Julián Buitrago (5), Kelvin Osorio (5) y Luis Felipe Bonilla (5); Ramiro Fergonzi (5) y Carlos Mosquera (4).

DT: Diego Corredor.



Partido: Emotivo.



Cambios en Envigado: Neyder Moreno por Michael López (24 ST), Diego Moreno por Yeison Guzmán (33 ST) y Carlos Rojas por Wilfrido de la Rosa (36 ST).



Cambios en Patriotas: Miller Mosquera (4) por Jerson Malagón (14 ST), Esneyder Mena por Andrés Felipe Ávila (23 ST) y Diego Álvarez por Julián Pretel (30 ST).



Goles de Envigado: Yeison Guzmán (29 PT, penalti, y 8 ST).



Goles de Patriotas: Kelvin Osorio (45+3 PT, penalti).



Amonestados: Mosquera, Arrieta (Envigado); Martínez, Malagón, Mosquera, Arbeláez, Ariano (Patriotas).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Nueve fechas se demoró Envigado este semestre para conseguir su primera victoria. El naranja acumuló 6 puntos, luego de una victoria y tres empates.



Figura: Yeison Guzmán (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 1.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Lisandro Castillo (8).









Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado