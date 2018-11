Envigado sufrió, pero se quedó con los tres puntos frente a Chicó

A pesar de que este partido no tenía injerencia para los dos equipos participantes, ni para los demás partidos de la jornada 18, envigadeños y boyacenses protagonizaron un vibrante duelo.



En la primera parte de este compromiso estuvo pareja hasta los primeros 15 minutos, en este lapso cada equipo creó dos opciones de gol. Las más claras fueron un remate de Alexis Zapata, que atajó Sebastián Arango, y un cara a cara entre Nelino Tapia y el arquero Jefferson Martínez, en el que actuó mejor Martínez.

Luego de los quince minutos de juego el que se quedó con el balón y con las opciones de gol fue el equipo anaranjado. Apretó el acelerador y arrinconó a Chicó. En el minuto 16 fue Yeison Guzmán el que advirtió, con un remate que se estrelló en el horizontal, que su equipo iba por la victoria.



Seis minutos después Camilo Mancilla, luego de un remate de media distancia que disparó Nicolás Giraldo, le cambió la dirección con el pecho y desubicó totalmente al arquero Arango. El balón entró por el costado derecho y puso a festejar a los envigadeños. Las otras aproximaciones para el equipo del técnico Eduardo Lara fueron impulsadas por Wilfrido de la Rosa, en dos ocasiones, e Iván Angulo. La respuesta de Boyacá Chicó la creó Diego Valdés, a través de un ‘globito’ que pudo controlar el arquero Martínez.



Para la parte complementaria hubo emociones de parte y parte. El arquero Sebastián Arango terminó como la figura del partido, al atajarle un cobro de pena máxima a Wilfrido de la Rosa y otros ataques naranjas.

Sin embargo, fue Boyacá Chicó el que estuvo más próximo a encontrar el empate. A los diez minutos de haber comenzado el segundo tiempo un tiro libre de Nelino Tapia fue atajado por Martínez antes de que ingresara por el ángulo derecho.



Boyacá fue superior a Envigado por varios minutos. Tuvo fútbol, opciones, pero el poder efectivo no fue contundente. Al minuto nueve Diego Valdés desaprovechó una llegada al cabecear desviado. Luego fue Nelino Tapia el que lo intentó de nuevo, pero su remate de media distancia terminó aprisionado por los guantes del arquero envigadeño. Luego Juan Díaz, que recién había ingresado, estrelló el balón en el horizontal de Martínez.



No le funcionaron las cosas a Boyacá Chicó. En el 27 pudo ser peor, pues Carlos Romaña tumbó dentro del área a Wilfrido de la Rosa. El árbitro Jonatan Ortiz decretó la pena máxima. El que cobró fue de la Rosa, pero el arquero Arango le atinó al balón y evitó la segunda caída de su pórtico. El último intento de Chicó para empatar el partido fue un cabezazo de Diego Valdés que atajó Martínez.



Envigado reaccionó en los últimos minutos oficiales, pero ni Camilo Mancilla, Michael Gómez y Jadír Meneses (que debutó en el fútbol profesional colombiano) pudieron vencer al arquero Sebastián Arango.



En la última fecha de la Liga II, Envigado visitará a Independiente Medellín; mientras que Boyacá Chicó, en condición de local, jugará contra Atlético Huila.

Síntesis

Envigado F.C. 1 / Boyacá Chicó 0



Envigado: Jefferson Martínez (6); Cristian Arrieta (6), Camilo Mancilla (6), Santiago Ruiz (6) y Nicolás Giraldo (6); Neyder Moreno (6) e Iván Rojas (6); Alexis Zapata (6), Yeison Guzmán (6) e Iván Angulo (5); Wilfrido de la Rosa (5).

DT: Eduardo Lara.



Chicó: Sebastián Arango (6); Jordy Monroy (6), Oscar Balanta (6), Carlos Romaña (6) y Nelino Tapia (5); Jossymar Gómez (6); Jaime Ayala (5), Felipe Ponce (5), Juan David Duque (lesionado 22 PT) y Yuxer Requena (5); Diego Valdés (5).

DT: Jhon Gómez.



Partido: bueno.



Cambios en Envigado: Juan Alberto Mosquera por Alexis Zapata (23 ST), Michael Gómez por Wilfrido de la Rosa (35 ST) y Jadír Meneses por Yeison Guzmán (39 ST).



Cambios en Chicó: John González (5) por Juan David Duque (22 PT), Juan Díaz por

Nelino Tapia (24 ST) y Mateo Palacios por Yuxer Requena (35 ST).



Goles de Envigado: Camilo Mancilla (22 PT).



Goles de Chicó: no hubo.



Amonestados: de la Rosa, Guzmán, Martínez (Envigado); Ayala, Monroy, Balanta, Romaña, Caicedo (arquero suplente), Ponce (Chicó).



Expulsados: no hubo.



Figura: Sebastián Arango (6).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Jonatan Ortiz (7).







ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para El Tiempo

