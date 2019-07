El Santa Fe de Camps se estrenó con un empate contra Deportivo Pasto

Con un empate 0-0 iniciaron el campeonato, el subcampeón de Colombia el Deportivo Pasto y el Independiente Santa Fe, elenco que presentó a su nuevo cuerpo técnico, encabezado por quien fuera el asistente técnico de José Pekerman, el argentino Patricio Camps.

En el primer tiempo, el subcampeón de Colombia quiso sorprender a Santa Fe, viéndose el cuadro cardenal a ejercer un juego fuerte para evitar sorpresas, además de acudir a reiteradas faltas para impedir el accionar de los delanteros pastusos.



Al minuto de iniciado el compromiso, fue Santa Fe el primero que quiso abrir el marcador y de inmediato respondió Pasto llegando con Ray Vanegas hasta la raya final, obligando a Leandro Castellanos a esforzarse para evitar la caída de su pórtico.



La ausencia de Neto Volpi no se sintió por la seguridad demostrada por Carlos Bejarano, quien en varios pasajes del partido ahogó el grito de gol de los santafereños y Leandro Castellanos al minuto 28 puso en riesgo su pórtico cuando salió a tratar de evitar la llegada de Vanegas y deja sin protección el arco cardenal; a los 32 nuevamente se ve obligado a salir para despejar un balón, cuando la defensa no estaba en su puesto.



Pasto con cinco jugadores nuevos en la cancha, aun no logra armarse en debida forma, como sucedió en el inicio de la presente temporada, para luego convertirse en la grata sorpresa en el futbol colombiano, hasta conseguir el segundo puesto después del campeón Junior.



En la etapa complementaria, los dos equipos salieron cautelosos, entendiendo que un error podría costar el partido. El accionar es lento y nadie quiere arriesgar. Eder Castañeda con el cobro faltas de tiro libre, puso a correr a los agiles pastusos, que trataron de llegar al pórtico de Castellanos.



Los dos equipos en formación, mostraron ganas de ir mejorando con el transcurrir del campeonato, los cambios efectuados en los dos oncenos, no dieron los resultados esperados por los técnicos García y Camps, quienes veían pasar los minutos con algo de desespero, quemando sus últimas cartas al enviar al terreno de juego a Hassam Vergara de Pasto y Maicol Balanta por el Santa Fe, cambios efectuados en las postrimerías del partido.



A los 40 minutos, Santa Fe no aprovechó la mejor oportunidad del partido y Luis Manuel Seijas no pudo conseguir el tanto que le daría la victoria; varios remates que no fructificaron.



El estratega santafereño Patricio Camps, al concluir el partido dijo que: “nos quedamos tranquilos, fue un partido entretenido, la sensación es buena, me gustó el funcionamiento del equipo, tuvimos un buen segundo tiempo, se defiende la idea, se maneja bien el balón por el ataque y defensa en bloque, respetando la idea que se tiene, esperando que podamos construir un gran equipo”.



Alexis García, el técnico pastuso al término del partido manifestó: “el partido es difícil, Santa Fe tuvo más trabajo y logramos emparejarlo. Un partido entretenido, no hubo goles, pero Pasto supo defenderse, mientras los jugadores van tomando el camino para lograr el objetivo propuesto. En el juego ellos fueron más fluidos por el tiempo que llevan y nosotros apenas estamos armando, con dos jóvenes y dos arqueros en el banco, buscamos el resultado”.

Síntesis

Deportivo Pasto 0–0 Santa Fe



Deportivo Pasto: Carlos Bejarano (8), Fabián Viáfara (7), Geisson Perea (7), Eder Castañeda (7), Henry Rojas (6), Camilo Ayala (7), Julián Guevara (6), Víctor Giraldo (8), Daniel Hernández (7), Ray Vanegas (7), Wilfrido de la Rosa (7)

D.T.: Alexis García



Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Alexander Porras (6), Fainer Torijano (6), Nicolás Gil (7), Federico Arbeláez (6); José Caicedo (7), Daniel Giraldo (6); Fabián Sambueza (6), Juan Pedroza (7), John Velásquez (7); y Brayan Perea (6).

D.T.: Patricio Camps



Partido: bueno



Cambios en Deportivo Pasto: Nicolás Roa (6) por Daniel Hernández (9 ST), Kevin Rendón por Víctor Giraldo (29 ST), Hassam Vergara por Ray Vanegas (36 ST).



Cambios en Santa Fe: Luis Manuel Seijas por Juan Pedroza (16 ST), Federico Anselmo por John Velásquez (25 ST). Maicol Balanta por Brayan Perea (37 ST).



Goles de Deportivo Pasto: no hubo.



Goles Santa Fe: no hubo.



Amonestados: Ray Vanegas, Camilo Ayala, Julián Guevara, del Deportivo Pasto; Fainer Torijano, Fabián Sambueza, Maicol Balanta, de Independiente Santa Fe.



Expulsados: no hubo.



Figura: Carlos Bejarano



Estadio: Municipal de Ipiales. Asistencia: 3.500 espectadores. Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Carlos Ortega (6).



Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto