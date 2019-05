Junior dio un golpe de autoridad en Palmaseca: Venció 1-2 al Cali

Junior de Barranquilla derrotó 1-2 a este miércoles al Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca en un palpitante encuentro por la segunda fecha del cuadrangular B de la Liga Águila I-2019 y sumó 4 puntos que lo dejan líder provisional de la llave.

La lluvia fue protagonista antes del partido, pero no alcanzó a apaciguar el ánimo y la fiesta en las tribunas, enmarcada por un espeso humo verde que contagió a los jugadores en la cancha e hizo esperar 8 minutos el inicio del juego hasta que se desvaneciera. La salida, al mejor estilo de una final, electrizó a los cerca de 24.000 asistentes al escenario verdiblanco.



Como se esperaba, el comienzo fue intenso, con dos equipos que saben ir al frente porque tienen jugadores para hacerlo. Por Junior, James Sánchez, Freddy Hinestroza, Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez, mientras Christian Rivera, John Mosquera y Juan Ignacio Dinenno lo intentaban por el local.



En el segundo periodo, con la cancha más pesada, se dieron más acciones de choque que el buen fútbol del inicial, con ambos conjuntos en busca del tanto que les entregara la ventaja, pero fue el visitante el que encontró un triunfo importante en sus aspiraciones de estar en la final.



Díaz tuvo la primera aproximación en un centro de Hinestroza que no alcanzó a cabecear sobre el palo izquierdo, a los 6 minutos. Luego fue Dinenno al que le faltó serenidad para rematar.



Entre tanto, el cuadro barranquillero desdoblaba bien su 4-4-2, atacando por las bandas o por el centro y en otra llegada por poco ‘Teo’ sorprende con un tiro frontal a Camilo Vargas, que después de un titubeo aseguró el balón.

Ese aplicado trabajo llevó a que el visitante recuperara terreno y pelota, tocando bien con sus hombres de talento, y metiendo al Cali en su sector.



A los 18, Angulo levantó un tiro libre por izquierda, pero ni Dinenno ni Rosero pudieron conectar el frentazo, salvándose Junior. Los siguientes momentos permitieron la reacción verdiblanca, que volvió a llevar susto en un balón que rebotó en Willer Ditta.



El partido justificaba plenamente la buena presencia de aficionados, que estuvieron todo el tiempo expectantes. De ida y vuelta. A los 28, Dinenno giró y con derecha exigió a un defensa ‘tiburón’, que desesperadamente sacó al tiro de esquina y en el cobro el argentino cabeceó por encima. Lo único que faltaba para el éxtasis era el gol, o mejor, los goles.



Y el primero llegó a los 35 en la jugada que menos se esperaba. Freddy Hinestroza, de gran actuación, entró al área por izquierda y Carlos Rodríguez le tocó sutilmente la pierna derecha. Wílmar Roldán estaba cerca y decretó la pena máxima que convirtió Luis Narváez arriba y con fuerza, para el 0-1.



Las emociones no bajaron en las áreas y casi al final de la primera parte John Mosquera le quemó las manos a Sebastián Viera.



A los 46, en la adición, Mosquera ejecutó una pelota quieta por derecha, se estiró en el cabezazo Colorado para dejarlo en Dinenno, quien con potencia la clavó arriba de la humanidad de Viera para el 1-1 justiciero, sumando 14 tantos con la camiseta verdiblanca.



Para el complemento se vio mejor al Junior, tocando en corto para progresar en la cancha, sin que el Cali pudiera reaccionar y al contrario, entrara en un bache.



Junior encontró la diferencia a los 18 en una buen triangulación por izquierda, Hinestroza le sirvió a ‘Teo’ Gutiérrez en el segundo palo, no llegó a la marca Delorenzi y el delantero del barrio ‘La Chinita’ apenas tuvo que empujarla para el 1-2.



César Amaya, que entró por Rodríguez, se mostró a los 37 y 39 con dos disparos que atajó Viera sobre el poste izquierdo.



A los 44, Danny Rosero vio la tarjeta roja por falta a Gabriel Fuentes, cuando ya tenía amarilla. El Cali intentó por todos los medios, incluyendo al arquero Camilo Vargas en los balones detenidos, pero no pudo conseguir la paridad.



Junior se arrimó en la última a los 48 y Vargas le detuvo un remate a Rangel. Esa fue la última jugada de un partido vibrante que pagó la boleta de quienes estuvieron en Palmaseca.



El próximo domingo, en la tercera fecha, el Cali visitará a Nacional (5:00 p.m.) en el Atanasio Girardot Junior recibirá al Tolima (7:00 p.m.) en el Metrpolitano.



Síntesis



Cali 1-2 Junior



Deportivo Cali: Camilo Vargas (6); Juan Camilo Angulo (5), Danny Rosero (SC), Francisco Delorenzi (5), Darwin Andrade (6); Andrés Colorado (6), Christian Rivera (6), Carlos Rodríguez (4), Agustín Palavecino (4), John Édison Mosquera (6); Juan Ignacio Dinenno (7).



Cambios: César Amaya (6) por Carlos Rodríguez (20 ST), Yeison Tolosa (SC) por John Édison Mosquera (26 ST) y Kevin Velasco (SC) por Darwin Andrade (42 ST).



D.T.: Lucas Pusineri.



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (6), Rafael Pérez (6), Willer Ditta (6), Gabriel Fuentes (6); Luis Narváez (6), James Sánchez (7), Víctor Cantillo (6), Freddy Hinestroza (8); Luis Díaz (5) y Teófilo Gutiérrez (7).



D.T.: Julio Avelino Comesaña.



Goles: 0-1: Luis Narváez (35 PT, de penal). 1-1: Juan Ignacio Dinenno (45+1 PT). 1-2: Teófilo Gutiérrez (18 ST).



Amonestados: Darwin Andrade (39 PT), Andrés Colorado (44 PT), Danny Rosero (7 ST), Juan Camilo Angulo (15 ST) por Cali. Willer Ditta (4 ST), Rafael Pérez (11 ST) por Junior.



Cambios: Michael Rangel (SC) por Teo Gutiérrez (42 ST), Sebastián Hernández (SC) por Freddy Hinestroza (42 ST ST).



Expulsados: Danny Rosero (44 ST).



Partido: Intenso



Figura: Freddy Hinestroza (7)



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Asistencia: 19.811.



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Wílmar Roldán (5)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces