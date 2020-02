Valdés clavó sus colmillos de león y Santa Fe le ganó 2-0 al América

Santa Fe jugó un partido mentiroso. El león no fue el rey de la selva sino el rey del engaño. Le hizo creer al América que podía ganar, le hizo creer que tenía la victoria servida, que iba a ser sencilla. Aparentó que era inferior, débil, temeroso y, de repente, sacó las garras y embistió, dos veces, y fue Diego Valdés el que clavó sus colmillos directo a la yugular escarlata, con dos goles, para un 2-0 que fue contundente.

Fue un Santa Fe mentiroso porque parecía que no tenía cómo agredir, y que ni siquiera le interesaba, jugaba sin desespero, sin un asomo de angustia, y eso que el América le llegaba, por un lado y por el otro, a veces cerca y a veces lejos, pero siempre con la pelota, como si fuera el local, pero eso al final de nada le sirvió.



Esa intensidad escarlata contrastó con la extraña pasividad cardenal, era como si confiara demasiado en su efectividad, como si no necesitara correr mucho para agredir, como si olfateara que Valdés, su hombre-gol, aprovecharía la primera buena oportunidad que le quedara, y la segunda.

Santa Fe no aceleró ni cuando Vergara, que patea de todos lados, le apuntó dos veces al arco, una pelota rozó el travesaño, la otra lo impactó, ¡clan!, y afuera. Vergara hacía diabluras para el América, afinaba puntería. Y se quedó afinándola.



Santa Fe se fue acercando de a poquito, como el león traicionero, como el león que no tiene hambre pero la tiene. Es más, hubo una mano de Rangel en el área, no atacando sino defendiendo, era penalti que el árbitro no quiso ver. Y sin embargo, los leones no se despelucaron. Tenían una confianza de acero.



¿De dónde sacó Santa Fe tanta tranquilidad? No se sabe. Aunque algo debió notar el DT Hárold Rivera porque en el segundo tiempo sacó a Orozco -¿jugó Orozco?- y entró Kelvin Osorio, y no es porque haya entrado Osorio, pero el equipo al fin quiso, y en su primera embestida hirió al América, le enseñó que al fin y al cabo sí era un león hambriento:

Valdés, el héroe cardenal. Foto: Nestor Gómez / EL TIEMPO





Entonces sí era verdad que Santa Fe fingía; dejó que el América se desgastara, dejó que jugara y se entusiasmara, y luego le clavó los colmillos afilados. No una, sino dos veces, porque Valdés seguía hambriento (y sigue), y cuando recibió otro centro, esta vez de Osorio, cabeceó hacia el piso y anotó el segundo, así, con esa sutileza, con esa frialdad. Llegó a 5 goles en la Liga. Se marchó saciado, lastimado y ovacionado.



Santa Fe fue el rey del engaño. El león fue el que puso la trampa, y el América cayó en ella. Así le ganó 2-0, bien, con autoridad, y llegó a 11 puntos. ¡Santa Fe ruge!

Síntesis

Santa Fe 2-0 América



Santa Fe: Leandro Castellanos (7); Carlos Arboleda (6), Jeison Palacios (6), Fainer Torijano (6), Dairon Mosquera (5); Andrés Pérez (6), Daniel Giraldo (6), Edwin Herrera (6), Fabián Sambueza (6), Yohandry Orozco (6); Diego Valdés (8).



Cambios: Kelvin Osorio por Yohandry Orozco (1 ST), Patricio Cucchi por Diego Valdés (27 ST), Mauricio Gómez (SC) por Edwin Herrera (40 ST)

D.T.: Harold Rivera



América: Éder Chaux (6); Edwin Velasco (5), Juan Segovia (5), Marlon Torres (4), Cristian Arrieta (5); Carlos Sierra (5), Felipe Jamarillo (4), Yesus Cabrera (5); Duván Vergara (5), Michael Rangel (5), Matías Pisano (6).



Cambios: Luis Paz (5) por Felipe Jamarillo (29 PT), Jhon Arias por Yesus Cabrera (21 ST), Santiago Moreno (SC) por Matías Pisano.

D.T: Alexandre Guimaraes.



Goles: Diego Valdés por Santa Fe (6 y 17 ST)



Amonestados: Edwin Velasco (44 PT), en América. Daniel Giraldo (8 ST), Fabián Sambueza ( 15 ST)



Expulsados: no hubo.



Partido: bueno.



Figura: Diego Valdés (8)



Asistencia: 18.754 espectadores



Árbitro: Óscar Gómez (5).

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET



