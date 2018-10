Pasto se salvó del descenso por este año: empató 0-0 con Huila

En un pobre partido, Deportivo Pasto y Atlético Huila empataron sin goles, resultado que le permite al equipo nariñense salvar la categoría por este año.



Llegó a 133 puntos en la tabla del descenso, nueve más que Boyacá Chicó, cuando faltan tres partidos, pero la diferencia de goles lo salva por este año: -19 contra -52 de los boyacenses.

Huila, por su parte, todavía está en riesgo, pero mantiene una ventaja de siete puntos sobre el Chicó. Cabe recordar que en la última fecha, estos equipos se enfrentan en Tunja.



En la próxima jornada, si Boyacá Chicó no le gana al Pasto, volverá a la B. Lo mismo pasará si Huila derrota a Envigado en Neiva.



En el primer tiempo, el Deportivo Pasto salió con la intención de conseguir el gol que le diera la tranquilidad, pero el desespero y la angustia se apoderaron de los jugadores. Huila entendió la situación y poco a poco se fue acoplando y mantuvo la tranquilidad para aproximarse tímidamente al pórtico de Nahuel Losada.



Fueron varios los momentos en que se aproximó el Pasto sin tener la suerte para definir y Giovanny Banguera tuvo la fortuna de no tener un ataque contundente, porque en varios pasajes se le noto el nerviosismo.



En el segundo tiempo, nuevamente los dos equipos salieron con la misma tónica de mantener el empate, porque les era favorable. El juego se limitó a un puro trámite en el medio campo, salvo algunas jugadas aisladas.





Los aficionados empezaron a desesperarse, pero al final entendieron que “perder fue ganar”, se perdieron dos puntos, pero el empate le dio la continuidad al Pasto para el próximo año en la máxima categoría.



“El punto fue muy importante, teniendo en cuenta las dificultades que existen para ganar en Pasto. Se tuvo confianza en el segundo tiempo, pero no se pudo conseguir el resultado, esperando que en los tres partidos que faltan se sume”, dijo el técnico del Huila, Dayron Pérez.



“La tarea era de conseguir los tres puntos, pero el empate nos deja tranquilos, porque logramos mantener la categoría. Espero mejores resultados en los tres partidos que faltan, para conseguir una diferencia para el año venidero”, señaló, por su parte, el DT encargado del Pasto, Jairo Enríquez.



El juez mundialista Wilmar Roldán no tuvo inconvenientes en el manejo del partido, tan solo sacó dos tarjetas amarillas, dejó jugar y aplicó bien la norma de ventaja.

Pasto 0, Huila 0

Deportivo Pasto: Nahuel Losada (6); Gilberto García (6), José Ortiz (6), Luis Copete (6) y Mauricio Casierra (6); Arnol Palacios (6), Carlos Giraldo (5), Ederson Moreno (6), Juan Sebastián Villota (6), Darío Rodríguez (6) y Hernán Rivero (5). DT: Jairo Enríquez



Atlético Huila: Geovanni Banguera (6); Luis Tipton (5), Eddie Segura (6), Jean Carlos Pestaña (6), Carlos Riascos (5); Harlin Suárez (5), Michael Ordoñez (5); Ronaldo Tavera (5); Kevin Salazar (5), Andrés Amaya (5) y Deyman Cortés (5). DT. Dayron Pérez.



Partido: malo



Cambios en Deportivo Pasto: Luis Carlos Arias (6) por Hernán Rivero (1 ST), Andrey Estupiñan (5) por Arnol Palacios (13 ST), Juan Manuel Vásquez por Juan Sebastian Villota (21 ST)



Cambios en Atlético Huila: Kevin Agudelo (6) por Ronaldo Tavera (1 ST), Diego Gomez (6) por Deyman Cortes (1 ST), Michael Lopez por Michael Ordóñez (23 ST).



Goles: no hubo. Amonestados: Carlos Giraldo del Deportivo Pasto; Deyman Cortes de Atlético Huila. Expulsados: no hubo.



Figura: Gilberto García (6).



Estadio: Libertad. Asistencia: 1.000 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Wilmar Roldán (7).



Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto