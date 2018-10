Bucaramanga ganó en Pasto 0-1 y dio un brinco enorme en la tabla

Con gol solitario de Michael Rangel en el segundo tiempo, el Atlético Bucaramanga ganó por primera vez al Deportivo Pasto en el estadio Libertad, en diez presentaciones. El resultado deja al equipo que dirige Óscar Serrano entre los cuatro primeros de la tabla, luego de su sexta victoria en siete partidos.

En el primer tiempo, los dos oncenos salieron sabiendo del compromiso que tenían de ganar el partido. Los pastusos, conocedores del estilo de juego que impone el técnico Flabio Torres, quien trabaja ahora con el Bucaramanga, trataron de taponar todas las salidas, generando juego en buena parte en el medio campo.



Aunque Pasto comenzó dominando, fue Bucaramanga el que tuvo la primera opción: a los 8 minutos, el arquero Nahuel Losada se vio obligado a corregir un error de Mauricio Casierra, quien dejó un balón vivo y Sherman Cárdenas no aprovechó el regalo. A los 15, Juan Manuel Vásquez quiso sorprender a James Aguirre, quien logró detener el balón, para dar tranquilidad a los hinchas locales.



A los 35 minutos, Bucaramanga tuvo otra oportunidad de gol, pero Michael Rangel, trato de sorprender a Nahuel Losada, sin éxito.



En la segunda parte, a los 5 minutos de reanudado el partido, Bucaramanga logró abrir el marcador: Sherman Cárdenas le entregó el balón a Johan Caballero y este lanzó un centro para que Rangel, sin dejar caer la pelota, remató de volea y venció al portero Nahuel Losada, quien no tuvo culpa en el gol.



Después del 0-1, Bucaramanga se dedicó a administrar el balón y Pasto se desesperó. Cometió varios errores y entregó mal el balón.



Juan Sebastián Villota a los 33 minutos tuvo una nueva oportunidad y James Aguirre estuvo bien ubicado para ahogar el grito de gol, cuando a los 34 minutos Pasto se aproximó y el arquero búcaro, se cayó para apagar el ímpetu del conjunto nariñense.



El técnico de Bucaramanga Oscar Serrano, al término del partido manifestó: “Se hizo un juego estratégico, inteligente, para ganar un partido a un equipo difícil, en donde obligó a hacer un estudio sobre el trabajo de Gilberto García y Mateo García a quienes logramos controlar y tener el compromiso de todos de ir paso a paso para consolidarse entre los ocho, llegando a ser cuartos del campeonato”.



El estratega argentino Hernán Lisi del Deportivo Pasto, al concluir el encuentro indicó: “Supimos controlar el partido, no hubo contundencia y un error lo capitalizó Michael Rangel, un jugador letal, que fue controlado pero aprovecho el momento preciso. Hubo entrega, pero no se logró el objetivo de ganar el partido”

Deportivo Pasto 0 / Bucaramanga 1

Deportivo Pasto: Nahuel Losada (7); Gilberto García (5), Luis Copete (6), José Ortiz (6) Mauricio Casierra (7); Mateo García (7), Sebastián Villota (6), Daniel Restrepo (6), Ederson Moreno (7), Juan Manuel Vásquez (7), y Darío Rodríguez (7). DT: Hernán Lisi



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez (5), Marlon Torres (6), Jeison Quiñonez (5), Marvin Vallecilla (6), Sherman Cárdenas (7), Rovira Brayan (6), Gabriel Gómez (5), César Quintero (7), Michael Rangel (8) Johan Caballero (7). DT.: Oscar Serrano



Partido: bueno



Cambios en Deportivo Pasto: Hernán Rivero por Dario Rodriguez (20 ST), Luis Carlos Arias por Juan Manuel Vásquez (20 ST), Adrián Estacio por Daniel Restrepo (29 ST).



Cambios en Bucaramanga: Juan Jiménez por Gabriel Gómez (23 ST), John Pérez por Johan Caballero (42 ST), Yuber Asprilla por Sherman Cárdenas (44 ST)



Gol de Bucaramanga: Michael Rangel (5 ST).



Amonestados: Gilberto García, Juan Sebastián Villota, Ederson Moreno, Darío Rodríguez, del Deportivo Pasto; Jeison Quiñonez, Gabriel Gómez, de Bucaramanga.

Expulsados: No hubo.



Figura: Michael Rangel



Estadio: Libertad. Asistencia: 2.000 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Carlos Betancur (7).



Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto