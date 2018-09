Millonarios salvó un punto, pero sigue colgado: 2-2 con Once Caldas

Millonarios ratificó sus virtudes, pero también todos sus defectos, en el partido frente a Once Caldas, el líder de la Liga. Se le abona la entrega, que no da nada por perdido, el amor propio, y por eso salvó un empate a dos goles, este sábado en El Campín. Pero también volvió a mostrar lo mal que defiende, lo mal que regresa, la falta de filtro en la mitad, que le costaron los dos goles con los que empezó perdiendo en la primera etapa.



Por fortuna para el equipo que dirige Miguel Ángel Russo, en Bogotá volvió a aparecer la mejor versión de Wuilker Faríñez, el arquero venezolano que llegó como figura y que ayer evitó una nueva derrota en casa.

Millonarios, además, ratificó también el peor problema de una campaña que lo tiene por fuera de los ocho: no gana en Bogotá. Ya son seis partidos en El Campín sin sumar de a tres, con balance de cinco empates y una derrota. Y así no le rinde, por más puntos que consiga por fuera.



Once Caldas sorprendió a Millonarios, lo atacó y lo hizo cometer errores. Una muy mala salida de la defensa tras un centro de Juan Pablo Nieto dejó a Diego Peralta libre para anotar de cabeza, a los 8 minutos.



Millos lo intentó, más con voluntad que con orden, pero quedó expuesto a que le hicieran uno, dos o tres goles más. Al Once le alcanzó para uno más, en una muy mala comunicación entre Andrés Cadavid, que en vez de dejar salir la pelota la tomó y la mandó al centro del áreal, y de Ómar Bertel, que se durmió. La jugada terminó con pase atrás de Ricardo Steer y gol de Marcelino Carreazo, a los 42.

Diego Peralta celebra el gol que puso en ventaja a Once Caldas en El Campín. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO



Hablábamos del amor propio. Y Cadavid, golpeado en el ego por los errores en los dos goles, decidió irse al ataque. De sus pies nació el 1-2, en una proyección por la izquierda que terminó en un centro al área que, luego de un rebote, el argentino Gabriel Hauche convirtió en el tanto del descuento, a los 46 de la primera etapa. Bien por el gol, pero muy mal por una celebración ofensiva.



Millos le puso voluntad para ir a buscar el empate y lo encontró con un penalti a Ayron del Valle bien sancionado por el juez Diego Escalante, que Cadavid convirtió en el 2-2, a los 5 de la segunda etapa.



Once Caldas puso el juego para buscar el tanto de la victoria. Pudo encontrarla en otro penalti, por una falta de Anier Figueroa, que el árbitro no pitó. También en un tiro libre de Juan Pablo Nieto, tras una falta inexistente, que puso a volar a Faríñez. El venezolano también sacó un cabezazo abajo. Fue figura.



Millos, con todo y su buena voluntad, sigue en deuda en casa. Tiene apenas 15 puntos y está por fuera de los ocho. Y Once Caldas ratificó por qué es el líder.

Millonarios 2, Once Caldas 2

Millonarios: Wuilker Faríñez (7); Andrés Román (5), Anier Figueroa (5), Andrés Cadavid (5) y Ómar Bertel (4); Henry Rojas (5), Stiven Vega (5), Óscar Barreto (5), Christian Marrugo (6), Gabriel Hauche (6), y Ayron del Valle (5). DT: Miguel Ángel Russo.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Israel Alba (6), Diego Peralta (7), Andrés Correa (5) y Edwin Velasco (6); Diego Arias (6), Juan David Rodríguez (5), Marcelino Carreazo (7), Juan Pablo Nieto (6), David Lemos (5), y Ricardo Steer (6). DT: Húbert Bodhert.



Partido: bueno.



Cambios en Millonarios: César Carrillo (5) por Rojas (13 ST), Juan Camilo Salazar por Barreto (23 ST) y Mackálister Silva por Marrugo (29 ST).



Cambios en Once Caldas: David Gómez por Alba (16 ST), César Amaya por Steer (24 ST) y Ray Vanegas por Carreazo (32 ST).



Goles de Millonarios: Hauche (46 PT) y Cadavid (5 ST, penalti). Goles de Once Caldas: Peralta (8 PT) y Carreazo (42 PT).



Amonestados: Román, Rojas, Figueroa (Millonarios), Cuadrado, Correa, Nieto, Rodríguez (Once Caldas). Expulsados: no hubo.



Figura: Wuilker Faríñez (7).



Estadio: El Campín. Asistencia: 10.813 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Diego Escalante (4).



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc