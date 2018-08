Leones perdió 0-1 con Alianza Petrolera y se acerca a la B

Leones tenía que ganar si quería acortarle distancia al conjunto santandereano en el tema del descenso. Pero cayó 0-1 con un gol de penalti que sancionó el árbitro Nicolás Gallo en el minuto 42 del segundo tiempo, y que anotó el atacante César Arias.

Con la victoria de Alianza Petrolera la brecha ascendió a 16 puntos, lo que significa que apenas en la segunda fecha Leones está casi al borde de perder la categoría. No puede tener margen de error de aquí en adelante y tendrá que buscar un marcador perfecto contra los rivales a los que se enfrente en la fase de todos contra todos para poder salir del descenso inminente en el que hoy se encuentra.



El técnico Juan Carlos Álvarez hizo cuatro cambios en la nómina titular, respecto al equipo que perdió 1-0 hace una semana frente al América de Cali. Pero las intenciones no le sirvieron, las opciones tampoco. El juego ofensivo de los de Itagüí fue escaso y no significó mayor problema para el arquero Ricardo Jerez.



En la primera parte del compromiso, que comenzó a las 8:00 de la noche, en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, se vio a un equipo de Leones con aire ofensivo, fue el que más llegó al arco contrario y el que más ganas mostró. A los 11 minutos Roger Lemus lo intentó de media distancia pero el arquero Jerez controló sin dificultad el balón. Alianza respondió con un disparo de Juan David Ríos que se fue por encima, en el minuto 15.



Daniel Mantilla, en el 19, estuvo atento en el área y concretó otro remate que también terminó en las manos del arquero del equipo rival. Alianza despertó y generó fútbol en la mitad, pero Leones creó otra opción antes del descanso con John Sánchez, al 30 PT, que atajó Jerez.



En la parte complementaria Alianza, sin ser superior a Leones, se adelantó en las iniciativas, con Vranjicán, al minuto siete, con un remate a ‘quemarropa’ que atajó Arled Cadavid, casi en el ángulo izquierdo.



Yessy Mena, que entró en la parte complementaria, tuvo otra llegada más, con una ‘chalaca’ que atajó Jeréz en toda la raíz del poste izquierdo.



Alianza contraatacó y se encontró la victoria. Primero metió peligro con un disparo de Harold Rivera, que se fue por encima, pero después sí pudo mover el marcador, con una jugada de penalti que pateó César Arias, a dos minutos del final del tiempo reglamentario, que significó el triunfo y los tres puntos para su equipo.



La jugada que el árbitro Nicolás Gallo sancionó como pena máxima fue un aparente empujón de Jherson Córdoba sobre Luciano Ospina. La jugada no fue clara, pero por más que Jherson alegó que no cometió infracción, la falta ya estaba decretada y le tocó resignarse.



El poco tiempo que quedó después del penalti era muy poco para que Leones igualara. El partido les terminó de sopetón. En el cuadro visitante, entretanto, la alegría fue evidente porque, por ahora, alejaron el gran fantasma del descenso.





En la tercera fecha, Leones visitará a Jaguares, el próximo lunes a las 7:45 de la noche; mientras que Alianza jugará en su casa contra Deportes Tolima, el domingo a las 7:30 p.m.

Leones 0, Alianza Petrolera 1

Leones: Arled Cadavid (6); Jonathan Marulanda (6), Edisson Restrepo (6), Felipe Jaramillo (5) y Carlos Gallego (5); Jherson Córdoba (4), Sebastián Gómez (4) Daniel Mantilla (5) y Roger Lemus (5); John Sánchez (5) y Francisco García (4).

DT: Juan Carlos Álvarez.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6); Yhormar Hurtado (6), Luciano Ospina (6), David Valencia (6) y Leonardo Saldaña (6); Roger Torres (5), Harrison Henao (4), Juan David Ríos (5) y Álex Castro (4); Maicol Balanta (4) y Pablo Vranjicán (5). DT: Juan Cruz Real.



Partido: regular.



Cambios en Leones: Anthony Otero por Roger Lemus (17 ST), Yessy Mena por Daniel Mantilla (24 ST) y Wilmar Jordán por Francisco García (28 ST).



Cambios en Alianza Petrolera: César Arias por Pablo Vranjicán (17 ST), Manuel Palacios por Maicol Balanta (25 ST) y Harold Rivera por Roger Torres (33 ST).



Gol de Alianza Petrolera: César Arias (penalti, 42 ST).



Amonestados: Córdoba, Mena, Gallego (Leones); Balanta, Ríos, Rivera (Alianza).

Expulsados: no hubo.



Figura: Ricardo Jerez (6).



Estadio: Metropolitano Ciudad de Itagüí. Asistencia: 1.000 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Nicolás Gallo (4).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Itagüí