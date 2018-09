El campeón ganó su clásico: Tolima venció 2-0 al Huila

Con autoridad, buen rendimiento de varios jugadores y un positivo funcionamiento colectivo, Deportes Tolima siguió mandando en el clásico del Tolima Grande. Con tantos del goleador Marco Pérez y Omar Albornoz, el Vinotinto y Oro profundizó la crisis del Atlético Huila, que llegó a 15 fechas sin ganar.

Tolima salió a tener control absoluto del balón, proponiendo juego vertical con dinámica y desdoble por parte de los volantes de primera línea, y de manera progresiva buscaba acercarse a los predios del portero Aldair Quintana, que, paradójicamente, era el único tolimense en el terreno de juego.



Huila acomodaba doble línea de cuatro, pero no era eficiente el trabajo de contención. Los dirigidos por Craviotto fallaban en el filtro y en fase ofensiva Edwar López y Maximiliano Barreiro no recibían el balón y eran de fácil referencia por parte de los defensores tolimenses.



La posesión y manejo de las acciones de juego que realizaba Deportes Tolima era estéril, no lograba crear opciones claras de gol y los desbordes constantes de los extremos culminaban en centros al área que eran controlados por el arquero del Huila.En los últimos cinco minutos el visitante trató de sacudirse del dominio del dueño de casa, llegó en un par de oportunidades al área contraria pero no fue contundente. Sin mayores emociones y con el negocio a favor del Huila se iban empatando sin goles al descanso.

Amo y señor

El segundo tiempo inició con mayor dinámica y se hacía de ida y vuelta, Huila soltó amarras y salió a buscar la portería de Montero se fue un espectador más en la primera etapa, en esa intención se empezaban a generar espacios en campo del visitante y Tolima quería aprovecharlos.



Con base a la generación de juego ofensivo y constante llegada a los predios de Quintana, el Vinotinto y Oro logró romper la resistencia defensiva del cuadro opita, a los 11 minutos una jugada por costado izquierdo que deriva en un despeje a medias del arquero huilense fue capitalizada por el goleador Pijao, Marco Pérez de golpe de cabeza (lleva 5 goles por esa vía) anotó su gol número 7 en el semestre.

Huila trató de reaccionar y llegó a inquietar a Álvaro Montero, pero cada excursión al ataque de los de Neiva era un riesgo por la rápida transición que realizaba el campeón colombiano.



En este juego Tolima no contó con el Venezolano Luis González, que estará con su selección en la fecha Fifa enfrentando a Colombia, pero su ausencia no se notó, tomando en cuenta el alto rendimiento de volantes como Rafael Robayo, Yohandry Orozco y Rafael Carrascal, que siempre fueron generadores en fase ofensiva.



Tolima era una tromba y no le daba respiro al Huila, la entrada de Jader Obrian refrescó el ataque del local y con su velocidad se convirtió en dolor de cabeza para los zagueros del visitante.



Cerrando el juego, una jugada de toques progresivos que nació en zona derecha en ataque para Tolima y que culminó con la llegada del lateral izquierdo, Omar Albornoz que ingresando al área sacó un disparo fuerte que venció la resistencia de Quintana para dar cifras concretas para la victoria local.



Tolima sumó tres puntos más, llegó a 19 en la tabla de posiciones, lleva cuatro años sin perder con el Huila en Ibagué y dio una buena muestra de funcionamiento en la fase ofensiva.

Tolima 2, Huila 0

Tolima: Álvaro Montero (6); Juan Guillermo Arboleda (6), Julián Quiñones (6), Luis Payares (7), Omar Albornoz (7); Rafael Robayo (8), Carlos Robles (7), Rafael Carrascal (7), Yohandry Orozco (7), Andrés Escobar (6), Marco Pérez (7). DT: Alberto Gamero.



Huila: Aldair Quintana (6); Carlos Riascos (6), Eddie Segura (6), Lucas Trejo (6), Tomás Maya (6); Elacio Córdoba (6), Ronaldo Tavera (6), Harlin Suárez (6), Michael López (6), Maximiliano Barreiro (5); Edwar López (6). DT: Néstor Craviotto.



Partido: bueno.



Cambios en Tolima: Jader Obrian por Andrés Escobar (22 ST), Robin Ramírez por Marco Pérez (41 ST), Jorge Ramos por Yohandry Orozco (43 ST).



Cambios en Huila: Diego Gómez por Harlin Suárez (26 ST), Juan Sebastian Herrera por Michael López (29 ST), Kevin Agudelo por Edward López (42 ST).



Goles de Tolima: Marco Pérez (11 ST), Omar Albornoz (38 ST),



Amonestados en Tolima: no hubo. Amonestado en Huila: López (36 ST). Expulsados: no hubo.



Figura: Rafael Robayo (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro. Asistencia: 2.000 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Edilson Ariza (6).



Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué