Equidad, cada vez más líder: venció 0-1 a Envigado

Equidad supo contrarrestar la velocidad de Envigado y ajustó cinco fechas sin recibir goles. La victoria 0-1, este lunes, en el Parque Estadio Sur, deja al equipo que dirige Luis Fernando Suárez con 15 puntos, con los que recuperó el liderazgo de la Liga II.

Envigado, a pesar de que hizo todo por la victoria, tuvo el balón y generó más opciones de gol, no fue capaz de concretar las opciones que produjo en el área rival y dejó escapar las unidades en juego.



Naranjas y ‘aseguradores’ jugaron un destacado encuentro en el Parque Estadio. El clima fue el típico de un lunes festivo de verano. A las 5:30 de la tarde, hora a la que comenzó el partido, el sol todavía picaba en el cuello y el viento movía lentamente la capul de los más de mil quinientos espectadores que estaban en la tribuna.



El primer tiempo fue para Envigado, provocó más juego ofensivo que Equidad y el balón estuvo más en las piernas de sus jugadores. No obstante, a pesar que hiló más jugadas que su rival casi termina por debajo del marcador porque la opción más clara fue la única que lograron tejer los bogotanos.



En el minuto 26 el defensor Jhon García recibió una pelota desde el tiro de esquina. Como venía le pegó con la pierna izquierda. El arquero Santiago Londoño apareció de la nada y salvó a Envigado, pero fue tan fuerte el disparo de García que a Londoño no le sirvieron los guantes y se le pusieron las manos rojas.



Las oportunidades que tuvo el conjunto local en la primera parte fueron siete. Hubo velocidad, técnica, juego colectivo, pero nada de goles. Yeison Guzmán (4 PT) remató una bola por encima, Santiago Ruiz (12 PT) no pudo con el arquero Diego Novoa, este mismo arquero cortó un contragolpe de envigado en el minuto 27, luego lo intentó Neyder Moreno en dos ocasiones, de media distancia y de tiro libre, no obstante mandó la pelota por encima. Las dos últimas aproximaciones de Envigado las protagonizó Duván Vergara con remates que se fueron desviados.



Para la segunda parte Equidad manejó las acciones de juego, sus jugadores activaron el modo ofensivo y desde el minuto dos avisó que iba por la victoria.



La primera opción fue para el mexicano Óscar Bernal, en una llegada que desperdició frente al arco naranja. Ocho minutos después fue el arquero Santiago Londoño quien cortó un ataque de Arbey Mosquera. Y en el 19 el argentino Mariano Vásquez mandó el balón por encima.



Fueron tres llegadas claras en menos de 20 minutos. Envigado había perdido el control y sus jugadores estaban desconcentrados y mal ubicados. Esto lo aprovecharon los bogotanos y con un cambio de frente cogieron mal ubicada a la defensa envigadeña.



El jugador de Equidad que recibió el pase fue Neider Barona. Le hizo un sombrero al lateral Nelson Lemus y encaró solito al arquero Londoño con un disparo de zurda que terminó en el fondo de la malla.



La celebración en el banco visitante fue emotiva. Entretanto, el técnico de los locales, Rubén Bedoya, llamó a Michael López para que jugara en lugar de Yeison Guzmán y a Iván Angulo para que reemplazara a Duván Vergara.

Luis Fernando Suárez, técnico de Equidad. Foto: Jáiver Nieto / EL TIEMPO



Envigado entonces pudo llegar de nuevo al área del rival, se fue arrimando con jugadas de pelota quieta al arco de Diego Novoa.



En los últimos minutos se presentaron dos emociones más, una para cada bando. La de Equidad fue una jugada que desperdició Neyder Barona, tras un pase ‘de la muerte’ de Hansel Zapata; mientras que la de Envigado fue un tiro libre que pasó cerca del poste derecho del arco bogotano.



El marcador permaneció inmóvil hasta el término del compromiso. El técnico Rubén Bedoya no se cansó de motivar a sus jugadores para que estuvieran más concentrados. Al tiempo que Luis Fernando Suárez se mostró complacido por el desempeño de sus dirigidos y se quedó callado.



En la sexta fecha, Envigado visitará a Leones, el próximo sábado a las 2:00 de la tarde; mientras que Equidad jugará el primer partido de la siguiente jornada, el viernes a las 6:00 p.m., frente a Atlético Huila.

Envigado 0, Equidad 1

Envigado: Santiago Londoño (6); Nelson Lemus (4), Santiago Noreña (5), Camilo Mancilla (5) y Santiago Ruiz (6); Juan Alberto Mosquera (6) e Iván Rojas (5); Duván Vergara (6), Yeison Guzmán (5) y Neyder Moreno (6); Wilfrido de la Rosa (6). DT: Rubén Darío Bedoya.



Equidad: Diego Novoa (6); Óscar Bernal (6), Jhon García (6), Jeider Riquett (6) y Amaury Torralvo (6); Pablo Lima (6) y Juan Mahecha (6); Hansel Zapata (6), Mariano Vásquez (6) y Neider Barona (7); Arbey Mosquera (6). DT: Luis Fernando Suárez.



Partido: bueno.



Cambios en Envigado: Camilo Velásquez por Neyder Moreno (22 ST), Michael López por Yeison Guzmán (32 ST) e Iván Angulo por Duván Vergara (32 ST).



Cambios en Equidad: Luis Alberto Perea por Arbey Mosquera (16 ST), Stalin Motta por Mariano Vásquez (32 ST) y Matías Mier por Neider Barona (40 ST).



Gol de Equidad: Neider Barona (23 ST).



Amonestados: Mancilla (Envigado); Mahecha, Lima, García (Equidad).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Equidad ha logrado una campaña perfecta este segundo semestre. Ha conseguido 15 puntos en cinco fechas transcurridas. No tiene goles en contra y ocho a favor.



Figura: Neider Barona (6).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 1.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Luis Trujillo (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

