Leve respiro para el Bucaramanga: al fin ganó en la Liga

Atlético Bucaramanga y Rionegro saltaron al gramado del estadio departamental Alfonso López para disputar compromiso válido por la sexta fecha de la liga I – 2020. El equipo leopardo que retornaba a su estadio, después haber jugado dos compromisos en la ciudad de Barrancabermeja, buscaba la primera victoria del campeonato, con cuerpo técnico interino y el profesor Guillermo Sanguinetti en la tribuna observando a sus jugadores.

Antes de iniciar el compromiso se rindió minuto de silencio a la memoria de Álvaro “pipa” Solarte exjugador leopardo, que falleció en Bucaramanga hace un par de días. Así pues, Volvió a rodar la esférica en el estadio Alfonso López, para acoger la liga colombiana, los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Atlético Bucaramanga que a los tres minutos registró la primera opción de gol, por intermedio del jugador Daniel Restrepo en remate de media distancia.



Sobre el meridiano de la primera mitad, Atlético Bucaramanga, aunque mantuvo la tenencia de balón, se notó improductivo en el frente de ataque. De otro lado, Rionegro un equipo ordenado en defensa y que apeló al contragolpe, como alternativa en ataque.



El gol llegaría al minuto 32 del primer tiempo por intermedio de Johan Caballero, quien, tomando un rebote, se voltea e ingresando al área, remata sobre el palo de la mano izquierda de Bejarano para decretar el uno por cero a favor del conjunto leopardo.



Ahora bien, en el minuto 35 de la primera mitad el conjunto leopardo volvería a marcar gol, esta vez el autor sería el delantero Diego Herazo, quien recepciona un pase y en el corazón del área se voltea y remata fuerte, sobre el palo izquierdo de la portería adversaria y poner el marcador dos por cero a favor del equipo Atlético Bucaramanga.

Terminaría el primer tiempo con la victoria parcial dos por cero a favor de Bucaramanga sobre Rionegro que, aunque reaccionó sobre el final, no pudo generar volumen ofensivo y riesgo sobre la portería leoparda.



Para el segundo tiempo la iniciativa en los primeros instantes la tuvo Rionegro, que adelantó líneas en procura de buscar el gol del descuento de forma rápida, sin embargo, Bucaramanga, mantuvo la salida constante por los costados generando peligro sobre la portería adversaria.



Sobre el minuto 19 del segundo tiempo, Diego Herazo, desperdició opción clara de gol, después de tomar un centro, remató desviado sobre el palo mano izquierda de la portería de Bejarano. Rionegro respondió tres minutos después cuando el jugador Uribe lo intentó en juego aéreo, pero sin dirección de gol.



Sobre el último tercio del segundo tiempo, Atlético Bucaramanga retrocedió líneas, entregando la iniciativa a Rionegro, que con poca presencia ofensiva intentó descontar en el marcador, pero sin encontrar los caminos a gol. Sobre el minuto 49 del segundo tiempo se iría expulsado el lateral derecho Jair Palacios, por doble amonestación. De esta forma, el onceno leopardo obtendría su primer triunfo, dos por cero frente al equipo visitante, registrando la primera victoria del campeonato para el onceno aurinegro y abandonando el último lugar en la tabla de posiciones.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 2 – Rionegro 0



Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas (6), Jair Palacios (5), Homer Martínez (6), Steve Makuka (6), German Gutiérrez (6), Henry Rojas (5), Daniel Restrepo (6), Roger Torres (5), Johan Caballero (6), Brayan Castrillon (7) y Diego Herazo (6).

DT (e): Sergio Novoa.



Rionegro: Carlos Bejarano (6), Pablo Díaz (6), Jefferson Mena (6), Carlos Ramírez (6), Álvaro Angulo (6), Oscar Hernández (5), Mauricio Restrepo (5), Frank Feltscher (5), Fredy Salazar (5), Brayan Fernández (5) y Andrés Rentería (5). DT: Francesco Stifano.



Partido: Bueno.

Goles Atlético Bucaramanga: Caballero (32 PT) y Herazo (35 PT).

Goles Rionegro: No hubo.

Cambios Atlético Bucaramanga: Ever Valencia por Torres (25 ST), Cristian Subero por Rojas (32 ST) y Rubén Rojas por Caballero (44 ST).

Cambios Rionegro: Juan Otálvaro (5) por Feltscher (1 ST), Jader Obrián (5) por Restrepo (1ST) y Antony Uribe por Fernández (21 ST).

Expulsados Atlético Bucaramanga: Palacios (49 ST).

Expulsados Rionegro: No hubo.

Amonestados Atlético Bucaramanga: Castrillón (10 ST), Palacios (20 ST y 49 ST), Makuka (31 ST).

Amonestados Rionegro: Feltscher (39 PT), Fernández (15 ST), Angulo (20 ST) y Otálvaro (20 ST).

Detalle: Atlético Bucaramanga obtuvo la primera victoria en la liga I - 2020.

Figura: Brayan Castrillón Atlético Bucaramanga (7).

Estadio: Alfonso López.

Asistencia: 3.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Edwin Trujillo Castro (6).



JULIÁN CARREÑO.

El Tiempo

Bucaramanga.