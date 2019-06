¡Al rojo vivo el grupo A! Pasto goleó al América en Cali

Deportivo Pasto goleó 0-3 al América de Cali y le puso 'picante' a la definición del grupo A de los cuadrangulares semifinales. El equipo dirigido por Alexis García quedó a un solo punto de Millonarios y peleará por llegar a la final en la última fecha.

No podía ser más lánguida la presentación y más humillante del local. Incluso se metieron unos hinchas a la cancha y el árbitro Carlos Ortega pitó el final a falta de dos minutos reglamentarios. El premio para el Pasto fue el aplauso de la triste hinchada escarlata.



En cambio, el resultado le permitió al equipo nariñense sumar 10 puntos, a 1 de los albiazules, y en la última jornada debe ganarle al Unión Magdalena en Ipiales y esperar que los escarlatas saquen un empate en El Campín ante los dirigidos por Jorge Luis Pinto. Otro ítem que mejoró el elenco de Alexis García fue la diferencia de gol, que ahora es de más 4, por más 3 de los capitalinos.



La irregularidad del conjunto rojo se puso de manifiesto en una noche en que debía mostrar por lo menos pundonor, ante casi 10.000 aficionados que creían que el milagro se podía dar. A eso se sumó la inexperiencia e irresponsabilidad del volante Luis Sánchez, que salió expulsado en el primer tiempo por dos faltas en la mitad de la cancha, y lo mismo que el lateral izquierdo Cristian Flórez en el complemento.



La vergüenza en el Pascual fue tal que Pasto se permitió lujos para tocar la pelota en corto y hasta dilapidó otras opciones con el mismo Vázquez y Jown Cardona.

La primera llegada de peligro fue para el Pasto, en la que Carlos Bejarano salvó un remate abajo de Hidalgo en un saque largo de Neto Volpi. Desde allí se desnudaban las intenciones y necesidad de cada equipo por conseguir un triunfo que los acercara a Millonarios.



En un comienzo el cuadro escarlata salió otra vez a presionar la salida de su rival, y así lo hizo ver incómodo, produciendo varias faltas en su sector posterior. Prefirió atacar por la izquierda, donde Cristian Flórez trató de apoyar a los hombres de la ofensiva.



Luis Sánchez recibió un centro en el área, metió el centro, y Perea evacuó el balón, a los 8. La mejor de América se produjo a los 20: Sierra habilitó a Flórez por izquierda, el lateral metió el centro y Aristeguieta no pudo aterrizar el balón para vencer a Volpi.



Luego Gersson Perea reclamó una supuesta falta sobre él en el área cuando Cardona levantó un tiro libre y el defensor visitante pidió penal de Segovia, que el árbitro Carlos Ortega no dio. Johnnier Viveros también llegó apremiado a un centro y no alcanzó a cabecear. Jown Cardona cobró un tiro libre y Bejarano sacó al tiro de esquina al minuto 38.



Aristeguieta apenas pudo acercarse a los 40 en un frentazo y el balón le llegó muy fácil a las manos de Volpi. En una jugada increíble, Luis Sánchez se fue expulsado. Ya tenía amarilla y a los 41 derribó a Daniel Giraldo en mitad de cancha para ver la tarjeta roja, dejando en inferioridad numérica a su equipo.



Pasto se puso en ventaja en el primer minuto de adición, Mariano Vázquez recuperó el esférico ante Aristeguieta, le sirvió por la derecha a Andrey Estupiñán, el atacante se perfiló y sacó un derechazo rasante por entre las piernas de Bejarano para el 0-1.



Jersson esperó 4 minutos en el complemento para jugársela con Jeison Medina ante la necesidad de revertir el marcador, excluyendo a Yesus Cabrera, de muy bajo aporte en creación, y el delantero antioqueño no llegó a un centro de Aristeguieta por el centro del área.A los 14, Mariano Vázquez recibió un pase de Hidalgo, remató con derecha y el balón pegó en Segovia para desubicar a Bejarano y dejar el 0-2 justiciero para el elenco visitante.



Carlos Sierra tuvo un tiro libre en las postrimerías y Neto Volpi metió sus manos para enviar el balón a la esquina.Pero faltaba el último de Pasto para ponerle la cereza al postre: Cardona habilitó a Henry Rojas, quien de zurda venció a Bejarano. 0-3 y las graderías del Pascual se desocuparon en cuestión de segundos.



Dura derrota en la que sería la despedida de Jersson González en el Pascual Guerrero como entrenador rojo.Es la primera victoria, y la más importante, que Pasto ha conseguido sobre los ‘diablos’ en 19 partidos: había perdido 11 y empatado 7.



En aras del juego limpio y teniendo en cuenta que Pasto juega de local en Ipiales, donde el estadio no cuenta con buena iluminación, es muy probable que la última y definitiva fecha (Pasto vs. Unión Magdalena y Millonarios vs. América) se realice en horas de la tarde.

Síntesis América 0-3 Pasto



América: Carlos Bejarano (4), Daniel Quiñones (5), Marlon Torres (4), Juan Pablo Segovia (4), Cristian Flórez (SC);Luis Alejandro Paz (4), Carlos José Sierra (4), Yesus Cabrera (4), Luis Sánchez (SC), Johnnier Viveros (4); Fernando Aristeguieta (5).



Cambios: Yeison Medina (4) por Yesus Cabrera (4 ST), Juan Diego Nieva (SC) por Fernando Aristeguieta ( 35ST).



D.T.: Jersson González.



Pasto: Neto Volpi (6); Fabián Viáfara (6), Anier Figueroa (6), Gersson Perea (6), Mairon Quiñones (SC); José Ortiz (6), Daniel Giraldo (6), Mariano Vázquez (8), Jown Cardona (7); Carlos Hidalgo (7), Andrey Estupiñán (7).



Cambios: Henry Rojas (7) por Mairon Quiñones (37 PT), Ray Vanegas () por Andrey Estupiñán (24 ST) y Éder Castañeda (SC) por José Ortiz (26 ST).



D.T.: Alexis García.



Goles: 0-1: Andrey Estupiñán (45+1 PT). 2-0: Mariano Vázquez (14 ST). 0-3: Henry Rojas (39 ST).



Amonestados: Luis Sánchez (17 PT), Marlon Torres (35 PT), Carlos José Sierra (39 PT), Daniel Quiñones (16 ST), por América. Daniel Giraldo (16 PT), José Ortiz (21 PT), Andrey Estupiñán (45 ST), Neto Volpi (18 ST) por Pasto.



Expulsados: Luis Sánchez (41 PT), Cristian Flórez (18 ST).



Partido: Aceptable



Figura: Mariano Vázquez (8).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 9.300 espectadores (dato oficial).



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Carlos Ortega (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces