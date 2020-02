Cúcuta no reacciona y Pasto sigue sumando: 0-0

La jornada dominical del fútbol colombiano, cerró con un lánguido empate sin goles, entre Deportivo Pasto y Cúcuta Deportivo, que acumuló su quintó juego sin conocer la victoria, resultado que podría derivar en la salida del técnico Jairo Patiño.

El balón rodó en el General Santander, con un Cúcuta Deportivo, urgido de triunfo y un Deportivo Pasto, con la ilusión de mantener su invicto y defender el liderato.



En los primeros minutos el dueño de la iniciativa fue el equipo volcánico, la presión alta fue aliada para los dirigidos por Diego Corredor. La primera opción de riesgo para los nariñenses, llegaría a los 7 minutos, ante la pasividad de la defensa cucuteña, se juntaron Cristián Alvarez, Feiver Mercado y Ray Vanegas, quien no definió de la mejor manera, ante el arquero Juan Camilo Chaverra.



Pasto, tuvo paciencia, respetando su estilo, un equipo con buena circulación de balón y agresivo para recuperarlo, pero carecieron de profundidad, a la hora de llevar riesgo a la cabaña del elenco local.



19 minutos tuvieron que pasar, para que el Cúcuta Deportivo, se acercara al arco rival, Hernán Darío Burbano, se la sirve a Matías Rodríguez, quien desde fuera del área, remata por encima de la portería defendida por Diego Martínez.



El lateral derecho del Cúcuta Deportivo, Gilberto ‘Alcatraz´ García, sufrió una lesión muscular a los 27 minutos y tuvo que ser reemplazado por Ronaldo Ariza, quien intentó levantar la dinámica de juego, cuando el partido había caído en un letargo.

Con el ingreso de Ariza, los locales tuvieron una leve mejoría, e igualaron en la tenencia del balón a Pasto. A los 31 minutos, por poco abre el marcador Ronaldo Ariza, con un cabezazo que pasa muy cerca del vertical, tras un centro de Andrés Ramiro Escobar, quien logró ganar la línea de fondo.



El primer tiempo terminó siendo soso, con dos equipos, con poca profundidad y claridad para hilvanar jugadas de riesgo, al final Cúcuta Deportivo, tuvo un posesión del 53%, mientras que la de Pasto, fue del 47 %.



En la parte complementaria los equipos saltaron al gramado, con los mismos hombres con los que habían terminado la primera mitad. Los orientados por ‘El Viejo’ Patiño, salieron con otra actitud, entendiendo la necesidad de sumar su primera victoria, Andrés ‘Manga’ Escobar, se echó el equipo al hombro, con su velocidad y desequilibrio, intentó contagiar de talento a sus compañeros.



Al minuto 53, el elenco motilón, se acercó a predios de Diego Martínez, el volante Matías Rodríguez, remató de frente al borde del área, pero su remate se fue levemente desviado.



Pasto comenzó a evidenciar desgaste, producto del juego que había tenido el pasado miércoles 12 de febrero, por la Copa Sudamericana en territorio chileno. Los locales intentaron aprovechar el cansancio pastuso, con actitud y velocidad, se volvieron a acercar a la cabaña volcánica al minuto 59, con un potente zurdazo de Ronaldo Ariza, quien puso a prueba los reflejos del guardameta visitante.

​

Al minuto 60 el técnico local cuando mejor jugaba el elenco de la frontera, decide excluir del compromiso a su mejor hombre, Andrés Ramiro Escobar, quien sin ninguna aparente lesión, es sustituido para darle lugar a Johan Arenas. Con el cambio Cúcuta se vio mermado en su producción, perdió volumen ofensivo y dinámica en el frente de ataque.



El estratega Diego Corredor, oxigenó su equipo y sin hacer un gran compromiso, sobre los últimos minutos, llevaron peligro al arco rojinegro, disponiendo de las mejores opciones, para quedarse con la victoria en suelo nortesantandereano.



Con esta igualdad, Pasto mantuvo el liderato de la Liga con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate, recordando que tienen un partido pendiente ante Deportes Tolima. Por su parte, Cúcuta Deportivo, llegó a 3 unidades y ocupa la casilla número 16, tras tres empates en cinco presentaciones.



En la sexta jornada de la Liga BetPlay , Cúcuta Deportivo, visitará el domingo 23 de febrero a Equidad, en el estadio Metropolitano de Techo, el juego se cumplirá a partir de las 3:15 de la tarde. Deportivo Pasto, será local ante Envigado, en el estadio Departamental Libertad, el compromiso está pactado para el viernes 21 de febrero, desde las 6:05 de la tarde.

Síntesis

Cúcuta Deportivo 0 – Deportivo Pasto 0



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (6), Gilberto García (Lesionado), Diego Peralta (5), Cristián Valencia (5) , Tomás Maya (6), Jean Pineda (7), Yeison Carabalí (), Andrés Escobar (7),Hernán Burbano (5), Matías Rodríguez (6), Michel Ramos (5)



DT: Jairo Patiño



Deportivo Pasto: Diego Martínez (7), Juan Arboleda (6), Jerson Malagón (7), Danilo Arboleda (7), Marvin Vallecilla (6), Francisco Rodríguez (6), César Quintero (6), Cristián Álvarez (7), Jhon Pajoy (7), Ray Vanegas (6), Feiver Mercado (5)



DT: Diego Corredor



Partido: Regular



Cambios en Cúcuta Deportivo: Rolando Ariza por Gilberto García(27 PT), Johan Arenas por Andrés Ramiro Escobar (15 ST), Nicolás Palacios por Michel Ramos (21 ST)



Cambios en Deportivo Pasto: Edis Ibarguen por Ray Vanegas ( 20 ST), Daniel Hernández por Feiver Mercado (31 ST), Leonardo Aponte por Juan Arboleda (40 ST)



Goles de Cúcuta: No hubo



Goles de Deportivo Pasto: No hubo



Amonestados Cúcuta Deportivo: Cristián Valencia (18 PT), Michel Ramos (36 PT), Yeison Carabalí (46 ST)



Amonestados Deportivo Pasto: César Quintero ( 30 PT)



Expulsados: No hubo



Figura: Danilo Arboleda, Deportivo Pasto (7)



Estadio: General Santander.



Asistencia: 4.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Yadir Acuña Ochoa(7).



Manuel García Duarte

Para El Tiempo

Cúcuta