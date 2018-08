Chicó respira en la Liga, derrotó 2-1 a Junior en La Independencia

Después de cinco fechas del Torneo Finalización, Boyacá Chicó volvió a saborear las mieles del triunfo al derrotar 2-1 a Junior, que tuvo el domino la mayor parte del compromiso.

Tres puntos que le permiten al cuadro boyacense tomar confianza para lo que resta del campeonato, en el que tiene seguir disputando final tras final en las 14 jornadas que les restan y sí evitar perder de nuevo la categoría.



En los primeros diez minutos, Boyacá Chicó fue el que tuvo la pelota y empezó a salir por los costados con Jordy Monroy y Nelino Tapia, pero carecieron de profundidad ya que no lograron establecer sociedad con los dos atacantes.



De a poco el visitante se acomodó en la cancha y empezó a generar acercamientos al arco de Sergio Avellaneda, quien empezó a ser importante para brindar seguridad a una línea defensiva que jugó con tres centrales.



En un centro desde la derecha de Marlon Piedrahíta el balón sobró a los defensores que se quedaron atornillados y sobre la banda izquierda apareció Yony González para puntear el útil y puso a celebrar a su conjunto.



Se espera de inmediato la reacción del elenco ajedrezado, pero esta no llegó, ya que su rival se adueñó por completo de la pelota y generó varias aproximaciones peligrosas sobre la cabaña de Avellaneda.



El partido se jugó en mitad de campo, sin que ninguno de los dos equipos buscara la portería. El cuadro tiburón comenzó a sentir los rigores de la altura y fue cediendo en la presión alta y la agresividad de los minutos iniciales no volvió a aparecer.

A partir de ese momento, el conjunto andino retomó el manejo y comenzó a aproximarse con peligro sobre el área barranquillera. Al minuto 25 se dio la primera aproximación ajedrezada con un cabezazo de José Mosquera, que salió débil sobre el palo de la mano derecha de Viera.



Por la banda derecha, dos minutos después, fue Jordy Monroy quien asistió un pase al centro y Diego Valdés que conecto un cabezazo que se fue arriba del travesaño. En una nueva jugada por vía aérea es el central mexicano Jaime Ayala quien puso el parietal izquierdo a un esférico que se fu ceñido sobre el palo izquierdo y se salvó Junior de la anotación.



En medio del dominio boyacense, Junior buscó la manera de sacudirse y con un remate de larga distancia de Piedrahíta volvió a exigir meta Avellaneda que controló el remate



Boyacá Chicó logró el tanto del empate en una acción inesperada. Minuto 38 y es el marcador central Deivy Balanta, quien devolvió el balón a su golero Viera, quien de forma increíble la dejó pasar al fallar el rechazo con su pierna derecha y este se fue lento al fondo de la red.



Sobre los últimos minutos del cierre de la primera parte, con dos aproximaciones que estuvieron cerca de convertirse en gol, siendo la más clara el remate de González que Ayala sacó de la línea de gol.



En la etapa de complemento, desde el pitido inicial Junior asumió el control de la pelota con el trabajo de creación de Fabián Sambueza, quien se mostró más e intentó con balones en profundidad buscar la velocidad de Luis Díaz, quien mostró dinámica pero con el paso de los minutos se diluyó.



El que más insistió fue González quien tuvo más espacio por zona derecha y se logró dos acercamientos que llevaron peligro, pero sin contundencia. Luego insistió por vía aérea y quien se aproximó con cierto riesgo fue un cabezazo del defensor Balanta que se fue por centímetros sobre el palo derecho.



Luego quien lo intentó fue el volante de primera línea Víctor Cantillo quien aprovechó un rebote que dejó el meta Caicedo, después de un remate de González. El remate de salió por encima del palo más largo. Un minuto después el mismo Cantillo con todo el espacio y sin marca sacó un derechazo que obligó al lucimiento de Caicedo.



Y cuando se esperaba que el local por lo menos lograra un punto se presentó la genial jugada de Felipe Acosta, quien en una diagonal hacia adentro se deshizo de dos rivales, asistió a Juan Barrera y este con sutileza se la tocó a Tapia quien de inmediato sacó un zurdazo cruzado a ras de piso que no pudo contener Viera.



Luego fue cuestión de aguantar los minutos que restaban de la segunda parte y los seis minutos que adicionó el árbitro central en el que se vio a un Junior desesperado y con enormes dificultades para definir, que al final fue el gran ausente en el cuadro atlanticense.



Síntesis

Chicó: Sergio Avellaneda; Jaime Ayala, Félix García, José Mosquera; Jordy Monroy, Juan Barrera, JOssimar Gómez, Felipe Ponce, Nelino Tapia; Óscar Rodas y Diego Valdés. DT: Jhon Gómez.



Cambios en Chicó: Rogeiro Caicedo por Avellaneda (11 ST), Jhon Arboleda por Monroy (20 ST), Felipe Acosta por Rodas (25 ST).



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Deivy Balanta, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, James Sánchez, Fabián Sanbueza, Luis Díaz, Tony González. DT: Julio Comesaña.



Cambios en Junior: Iván Rivas por Cantillo (36 ST), Daniel Moreno por Sambueza (46 ST).



Goles en Chicó: Viera, en contra (38 PT), Tapia (42 ST).

Gol en Junior: González (12 PT).



Amonestados en Chicó: Gómez, Mosquera y Acosta.

Amonestados en Junior: Gutiérrez y Pérez.

Expulsado: no hubo.

Estadio: La Independencia.

Asistentes: 800 espectadores aprox.

Taquilla: no fue suministrada.



ULISES ORTEGA

EL TIEMPO