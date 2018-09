Deportivo Cali hizo la tarea en casa: derrotó 1-0 a Junior

Deportivo Cali volvió a ganar en la Liga II-2018, tras vencer 1-0 –gol de Miguel Ángel Murillo- al Junior este domingo en la séptima fecha en el estadio de Palmaseca, donde el visitante se quedó con diez hombres por expulsión del atacante Luis Díaz.

De esa forma el conjunto dirigido por Gerardo Pelusso volvió a sumar de a tres, ya que la última vez lo había hecho en la fecha 4 (3-2 sobre el Medellín) y se instaló nuevamente entre los primeros ocho, ubicándose cuarto con 12 puntos.



En un comienzo, Junior ratificó que juega de memoria, tocó con elegancia, juntando a Jarlan Barrera, Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez de primera intención en la aporte ofensiva, abriendo espacios en la defensa verdiblanca, aunque el Cali también puso los argumentos que se le conocen y el partido se tornó interesante. Al minuto 4, Jarlan metió un remate medido de zurda y Camilo Vargas le sacó el balón al tiro de esquina.



Esa iniciativa de ataque de Junior se sumó a su control del juego, llevando a que José Sand se mostrara solidario y bajara a auxiliar a sus compañeros en el sector del mediocampo. Por instantes los verdiblancos se acomodaron mejor, aunque Nicolás Benedetti estaba perdido y de a poco también fueron perdiendo protagonismo Jarlan y el guajiro Díaz en Junior.



A los 22, Juan Camilo Angulo volvió a intentar en un tiro libre que rebotó Sebastián Viera al palo izquierdo, pero Didier Delgado no pudo embocarla. Luego fue Matías Cabrera el que remató de zurda y Viera volvió a soltar el esférico, con la mala fortuna para Sand que tiró desviado de pierna izquierda.



Eran los mejores momentos del anfitrión, que de nuevo llegó con Delgado por derecha, pero el media punta no tuvo dirección en su servicio cuando llegaban varios compañeros al área. Los ‘tiburones’ perdieron la floritura con que comenzaron y le apostaron al pelotazo a espaldas de la zaga caleña.



A los 34, un disparo a ras de piso de Delgado salió desviado por centímetros del palo derecho juniorista.

En la dirigencia ‘azucarera’ quedó la desazón de que un partido estelar al que en otro día y horario hubieran podido asistir no menos de 20.000 espectadores, apenas llegaron cerca de 6.000, perdiéndose una buena taquilla.



Mosquera cobró una falta a los 40 y luego el uruguayo Cabrera metió el esférico al área, perdiéndose al tiro de esquina. Lo que fue un prometedor comienzo de partido terminó con muchas imprecisiones y un zurdazo de Benedetti por encima del horizontal. El Cali no ha vuelto a ser el equipo vistoso de las primeras jornadas en su cancha y le cuesta llegar con claridad.



En la aurora del segundo tiempo, Ezequiel Palomeque se aproximó a las barbas de Viera, pero su cabezazo no estuvo fino. Los verdiblancos entendieron que el sector izquierdo, encomendado a Gabriel Fuentes, era el indicado para hacerle daño a Junior y en dos jugadas consecutivas que generaron Benedetti y Delgado estuvo cerca de abrir la pizarra.



A los 4, Palomeque cometió falta ofensiva cuando fue al cabezazo y se anuló una acción al local. Un minuto después, Luis Díaz le mostró los guayos a Juan Camilo Angulo luego de falta del lateral vallecaucano, y el atacante ‘tiburón’ vio la roja.



Con el hombre de más se pensó que el técnico Gerardo Pelusso iba a incluir un volante creativo o un delantero, pero prefirió a uno de marca, Kevin Balanta.



A los 21, Angulo le centró a Sand, pero el argentino no pudo conectar al arco. Viera detuvo un zurdazo del lateral Andrade y Balanta remató sin dirección a la portería.



Hasta que por fin a los 29 apareció Miguel Ángel Murillo para aprovechar otro rebote de Viera tras remate desde fuera del área y mandó la pelota al fondo de la red.



En las postrimerías del juego, Daniel Murillo tuvo un balón por izquierda, pero sin puntería. Juan Camilo Angulo, en una acción censurable, se fue expulsado por el Cali en una acción en que se vieron varios jugadores involucrados en una discusión acalorada.

Síntesis:

Deportivo Cali 1-0 Junior



Deportivo Cali: Camilo Vargas (6), Juan Camilo Angulo (SC), Danny Rosero (6), Ezequiel Palomeque (6), Darwin Andrade (6); Andrés Pérez (6), Matías Cabrera (5), Didier Delgado (6), Nicolás Benedetti (6), John Édison Mosquera (6); y José Sand (6).

Cambios: Macnelly Torres (6) por Didier Delgado (10 ST), Kevin Balanta (6) por Andrés Pérez (23 ST), Miguel Ángelo Murillo (7) por Matías Cabrera (30 ST).

D.T.: Gerardo Pelusso.



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (56), Jefferson Gómez (5), Rafael Pérez (5), Gabriel Fuentes (4); Leonardo Pico (5), Luis Narváez (5), James Sánchez (5), Jarlan Barrera (5), Teófilo Gutiérrez (6) y Luis Díaz (SC).

Cambios: Yonny González (4) por James Sánchez (18 ST), Daniel Moreno (4) por Jarlan Barrera (25 ST) y David Murillo (4) por Marlon Piedrahita (30 ST).

D.T.: Julio Avelino Comesaña



Gol: Miguel Ángel Murillo (29 ST) por Cali.



Amonestados: Didier Delgado (17 PT), Danny Rosero (13 ST), Andrés Pérez (19 ST), Darwin Andrade (26 ST) por Cali. Teófilo Gutiérrez (20 PT), Gabriel Fuentes (90 +1) por Junior.



Expulsados: Juan Camilo Angulo (45+1 ST) por Cali. Luis Díaz (5 ST) por Junior.



Partido: Bueno



Figura: Nicolás Benedetti (6)



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali).



Asistencia: 6.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Diego Escalante (6)





Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces