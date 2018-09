¡Bucaramanga recobró la memoria!: le ganó 2-1 a Patriotas

Atlético Bucaramanga con nuevo director técnico dirigiendo desde la tribuna recibió a Patriotas de Boyacá en compromiso por la fecha siete de la liga II- 2018. El onceno leopardo respiraba un nuevo aire tras la llegada del profesor Flabio Torres que desde este encuentro sería el responsable de la campaña auriverde.



Terminados los actos protocolarios y tras el sonido del silbato del juez central del compromiso rodó la esférica en el estadio Alfonso López para un partido que en los primeros minutos mostró la iniciativa para Atlético Bucaramanga, sin embargo Patriotas que desperdició opción clara de gol al minuto tres, por intermedio de Fergonzi, lució como un onceno ordenado en defensa.

Ahora bien, en el minuto 8 abandonaría el terreno de juego por lesión Santiago Roa quien sería sustituido por Julián Pretel, de esta forma, Patriotas realizaría su primera variante, obligada en este caso.



Sobre la parte media de la primera mitad, Patriotas generó dos opciones de gol que no pudo concretar sobre la portería leoparda, el conjunto boyacense, con transiciones rápidas entre defensa y ataque generó peligro sobre el marco de James Rodríguez que salvo en tres oportunidades.



En el minuto 32 del primer tiempo Atlético Bucaramanga anotaría el primer gol de la tarde por intermedio de Michael Rangel, quien después de un centro al área chica de Jhon Pérez, logra impactar de cabeza en medio de los centrales y poner a celebrar a la afición auriverde, decretando el uno por cero a favor del leopardo. Así pues, terminaría el primer tiempo con la victoria parcial uno por cero para Atlético Bucaramanga sobre Patriotas de Boyacá.

Para la segunda mitad el conjunto leopardo tuvo un par de opciones que no supo concretar. Del mismo modo, Patriotas que adelantó líneas y utilizando cambios de frente generó dos opciones de gol, donde el protagonista nuevamente fue James Rodríguez quien evitó la caída de su portería.



Sobre el meridiano de la segunda parte, el partido se hizo de ida y vuelta, Patriotas buscando el gol de la paridad y Atlético Bucaramanga intentando anotar el segundo gol que le diera la tranquilidad y los tres puntos, a esta altura del compromiso crecería en rendimiento la actuación de los porteros Aguirre y Martínez como elementos claves en sus porterías.



Ahora bien, en el minuto 35 del segundo tiempo Patriotas encontraría el gol del empate tras un cabezazo abajo de Mario Álvarez, quien ingresando al área chica anticipó a los centrales leopardos para decretar el uno por uno en el partido.



Sobre el epílogo del partido, minuto 46 de la segunda parte, el recién ingresado Sergio Romero anotaría el dos por uno, después de empujar el balón sobre el palo mano izquierda de la portería adversaria. De esta forma, culminaría el partido con la agónica victoria para el conjunto leopardo que sumó tres puntos en el estreno de su cuerpo técnico encabezado por Flabio Torres.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 2 – Patriotas 1



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (7), Harold Gómez (5), Marlon Torres (6), Dairín González (6), Marvin Vallecilla (6), Brayan Rovira (5), Gabriel Gómez (5), Maximiliano Núñez (4), Sherman Cárdenas (5), Jhon Pérez (6) y Michael Rangel (6).

DT: Oscar Serrano.



Patriotas: Diego Martínez (7), Santiago Roa, Davinson Monsalve (5), Jerson Malagón (6), Federico Arbeláez (6), Julián Buitrago (6), Andrés Ávila (5), Carlos Mosquera (5), Kelvin Osorio (6), Luis Bonilla (5) y Ramiro Fergonzi (6).

DT: Diego Corredor.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Rangel (32 PT) y Romero (46 ST).



Goles Patriotas: Álvarez (35 ST).



Cambios Atlético Bucaramanga: Jhohan Caballero por Núñez (18 ST), Harrison Mojica por Pérez (32 ST) y Sergio Romero por Gómez (44 ST).



Cambios Patriotas: Julián Pretel (5) por Roa (8 PT), Mario Álvarez por Fergoni (28 ST) y Ezequiel Benavides por Bonilla (39 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Patriotas: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Vallecilla (25 PT).



Amonestados Patriotas: Mosquera (25 PT), Bonilla (35 PT) y Álvarez (36 ST).



Detalle: Sergio Romero anotó el tercer gol en el año 2018 con Atlético Bucaramanga.



Figura: James Aguirre Atlético Bucaramanga (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 5.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Luis Sánchez (7).









JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.