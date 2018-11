Bucaramanga es colíder de la Liga: derrotó 1-0 a Cali

Este sábado Bucaramanga derrotó 1-0 a Deportivo Cali por la fecha 18 de la Liga de Colombia, el equipo de Gerardo Pelusso quedó parcialmente eliminado de los cuartos de final de la Liga.

Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali saltaron al gramado del estadio Alfonso López con la firme intención de lograr los tres puntos. El conjunto leopardo necesitaba ratificar su clasificación dentro de los ocho, mientras que el onceno azucarero sumar y seguir con aspiraciones de llegar a los primeros ocho lugares.



Los primeros minutos del partido evidenciaron un compromiso con bastante movilidad y transiciones rápidas entre defensa y ataque por parte de los dos equipos. Deportivo Cali quiso sorprender con la salida por los costados, mientras que Bucaramanga no lograría conectar a Cárdenas y Pérez.



Sobre la parte media del primer tiempo Atlético Bucaramanga tuvo tres opciones de gol que no pudo concretar tras la excelente intervención del portero Camilo Vargas en Deportivo Cali. De la misma forma, el conjunto azucarero se replegó un tanto y apeló a buscar tenencia de balón en el medio campo.

Terminaría el primer tiempo con el empate a cero goles entre dos equipos que a su estilo buscaron el gol que nunca llegó en la primera mitad.



Para el segundo tiempo la iniciativa fue nuevamente para el equipo leopardo, que trato con pequeñas sociedades en la mitad de la cancha, generar fútbol y presencia ofensiva en el último cuarto de cancha. De otro lado, Deportivo Cali con una propuesta defensiva apeló al contragolpe como estrategia en ataque.



Transcurrieron los minutos y Atlético Bucaramanga ejerció fútbol control y sostenimiento de la pelota, mientras que el onceno azucarero, adelantando sus líneas intento en dos oportunidades marcar sobre la portería leoparda, sin tener éxito.



En el minuto 48 del segundo tiempo Atlético Bucaramanga anotaría el único gol del partido por intermedio de Brayan Rovira, quien después de recibir un pase al costado de Michael Rangel, remata fuerte y rasante sobre el palo de la mano derecha del portero Vargas que se quedó sin opción.



Así pues, culminaría el partido con la victoria uno por cero a favor del equipo leopardo y su ratificación dentro de los ocho mejores, mientras que el Deportivo Cali le dijo adiós a la posibilidad de clasificar dentro de los ocho.

Síntesis:

Atlético Bucaramanga 1 – Boyacá Chicó 0



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez (5), Marlon Torres (6), Jeison Quiñones (5), Fabio Rodríguez (6), Brayan Rovira (7), Gabriel Gómez (5), Jhon Pérez (6), Sherman Cárdenas (5), Johan Caballero (6) y Michael Rangel (5).

DT (e): Oscar Serrano.



Deportivo Cali: Camilo Vargas (7), Juan Angulo (5), Juan Quintero (5), Danni Rosero (5), Jeison Angulo (6), Andrés Pérez (5), Cristian Rivera (5), Didier Delgado (5), Macnelly Torres (5), Nicolás Benedetti (5) y José Sand (4).

DT: Gerardo Pelusso



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Rovira (48 ST).



Goles Cali: No hubo.



Cambios Atlético Bucaramanga: Yuber Asprilla por Pérez (26 ST) y Maximiliano Núñez por Caballero (36 ST).



Cambios Cali: Kevin Balanta por Pérez (17 PT), Miguel Murillo por Sand (25 ST) y Jhon Mosquera por Benedetti (35 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Cali: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Asprilla (37 ST) y Rovira (42 ST).



Amonestados Cali: Quintero (9 PT) y Balanta (41 ST).



Detalle: En la fecha 18 de la liga II- 2018 Atlético Bucaramanga se clasificó dentro de los ocho mejores del campeonato.



Figura: Brayan Rovira Atlético Bucaramanga (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 20.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldan (8).







JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.