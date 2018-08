Bucaramanga no despega en casa, perdió 0-2 contra Deportes Tolima 

Leopardos y Pijaos saltaron al terreno de juego para disputar un juego que se catalogó de necesitados, ante la falta de resultados positivos de Atlético Bucaramanga y la irregularidad del actual campeón Deportes Tolima.



Rodó la esférica en el estadio Alfonso López y la iniciativa en los primeros minutos fue para Atlético Bucaramanga que con la salida por los costados sumó volumen ofensivo en el último cuarto de cancha, mientras que Tolima, ordenado en defensa, apeló a las transiciones rápidas entre defensa y ataque.

Sobre el minuto 13 de la primera parte abandonaría la cancha por lesión el zaguero central del onceno visitante Julián Mosquera, obligando al ingreso de Sergio Mosquera en las huestes tolimenses.



Ahora bien, sobre el meridiano del primer tiempo el conjunto leopardo fue claro dominador del partido, pero sin claridad en el último cuarto de cancha. De otra parte, Deportes Tolima que cedió la tenencia de balón esperó a su rival y utilizando el contragolpe intentó generar peligro sobre la portería adversaria.



En el minuto 39 de la primera mitad Deportes Tolima anotaría por intermedio de Marco Pérez, quien aprovechando una pifia del portero James Aguirre, se internó en el área y remató sobre el palo izquierdo de la portería leoparda, para decretar el uno por cero a favor del equipo pijao. De esta manera, culminaría el primer tiempo con la victoria parcial uno por cero a favor del onceno tolimense.



Para la segunda parte, la iniciativa en los primeros minutos fue para Deportes Tolima que con tenencia de balón y presión alta generó riesgo sobre la portería contraria. Atlético Bucaramanga, por su parte, con transiciones rápidas entre defensa y ataque intentó llegar al marco tolimense pero sin tener contundencia en el último cuarto de cancha.

Sobre el minuto 15 del segundo tiempo, nuevamente Marco Pérez se reporta en el marcador anotando el segundo gol de la noche para Deportes Tolima, impactando de cabeza sobre el palo de la mano derecha de Aguirre decretó el dos por cero para el equipo tolimense.



Ahora bien, después del segundo gol Atlético Bucaramanga intentó reaccionar pero no encontró el camino a gol, pues encontró siempre un equipo que le hizo superioridad numérica en cada uno de los sectores de la cancha, manteniéndolo alejado de su portería del onceno pijao.



De esta manera, terminaría el partido con la victoria para Deportes Tolima, que fue un equipo ordenado tácticamente y efectivo en el frente de ataque, por su parte Atlético Bucaramanga volvió a perder de local y entró en crisis de resultados en la liga II – 2018.

Síntesis:

Atlético Bucaramanga 0-2 Deportes Tolima



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (5), Harold Gómez (6), Marlon Torres (5), Dairín González (4), Fabio Rodríguez (5), Brayan Rovira (5), Jefferson Torres (5), Maximiliano Núñez (4), Sherman Cárdenas (5), Sergio Romero (5) y Michael Rangel (5).

DT: Carlos Mario Hoyos.



Tolima: Álvaro Montero (6), Nilson Castrillón (6), Luis Payares (5), Julián Quiñones (6), Danovis Banguero (6), Carlos Robles (6), Luis Paz (5), Rafael Robayo (5), Luis González (6), Yohandry Orozco (5) y Marco Pérez (7).

DT: Alberto Gamero.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: No hubo.



Goles Tolima: Pérez (39 PT y 15 ST).



Cambios Atlético Bucaramanga: Jhon Pérez (4) por Torres (7 ST), Harrison Mojica por Núñez (20 ST) y Marvin Vallecilla por Romero (33 ST).



Cambios Tolima: Sergio Mosquera (6) por Quiñones (13 PT), Jader Obrian por González (27 ST) y Rafael Carrascal por Robayo (39 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Tolima: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Torres (2 ST).



Amonestados Tolima: Payares (21 PT) y Orozco (9 ST).



Detalle: Atlético Bucaramanga no conoce la victoria en condición de local en la liga II - 2018.



Figura: Marco Pérez delantero Deportes Tolima (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur (7).







JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.