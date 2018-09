¡Equidad, superlíder de la Liga! derrotó 0-1 a Boyacá Chicó

Un gol del tunjano Juan Alejandro Mahecha a su antiguo equipo le bastó a La Equidad derrotar a Boyacá Chicó, en el juego que abrió la séptima fecha del Torneo Finalización.

Siete victorias consecutivas en siete jornadas que se han jugado en la Liga del cuadro asegurador que de este modo se consolida líder solitario del campeonato y con la valla de Diego Novoa que no ha recibido gol.



Tan solo tres acercamientos de La Equidad a los largo de los 90 minutos, de los cuales uno fue la anotación y con esa eficacia fue suficiente para llevarse los tres puntos del gramado de La Independencia.



Compromiso con muy poco volumen ofensivo. Escasos los acercamientos en ambas porterías por parte de los atacantes, que no lograron conectarse con el circuito ofensivo de su equipo.



Aunque el local tuvo la posesión de la pelota en un gran porcentaje, careció de un jugador que asumiera el control de la pelota. Esa fue, quizás, la mayor falencia ya que Dennis Mena, ni mucho menos Felipe Ponce, asumieron ese rol de conducir a su equipo.



Muy temprano, al minuto 6, La Equidad se fue arriba en el marcador con una anotación del tunjano Juan Alejandro Mahecha, quien aprovechó un rebote del defensor John González quien se complicó en evacuar el balón, al igual que el resto del sector defensivo que ha sido una de las líneas más débiles del onceno ajedrezado.



Tan solo al minuto 26 se produjo el primer remate directo del elenco boyacense al minuto 26. Disparo de Diego Valdés que se fue distante del palo de la mano derecha de Diego Novoa.



Luego en el minuto 30 se dio la aproximación de Mariano Vásquez, que no supo resolver cuando tuvo a su disposición el arco y se salvó el local del segundo tanto cuando la defensa quedó desangelada.



Luego de la pausa, es el onceno ajedrezado el que asumió el control del esférico. En un cobro de tiro libre de Felipe Ponce, se acarició la posibilidad y el balón que no logró controlar Diego Novoa, pero nadie estuvo atento al rebote.



Luego en dos rebotes más, a través de Jaime Ayala y de Jossymar Gómez, que salieron lejos del arco del cuadro bogotano. Fue más Boyacá Chicó en la etapa de complemento e hizo méritos para lograr, por lo menos, el empate, ante un Equidad que se quedó en la parte física, le dio los espacios y el balón a su oponente.



Tan solo generó un remate de Walmer Pacheco, en una salida rápida por derecha y el balón lo controló el meta Caicedo.



Con el ingreso de Juan Vela, la escuadra del altiplano encontró otras alternativas para llegar sobre el área rival y sobre todo mejoró en la tenencia del útil. Fue así como se dio un derechazo den fuera del área de Ponce, que se fue sobre el bajante izquierdo.



En el cierre del juego Matías Mier tuvo todo el arco a su disposición para poner la puntilla, pero lo desperdició con un remate que se arriba del arco Y en tiempo de tiempo de reposición se dieron dos jugadas en los que Boyacá Chicó estuvo cerca de acomodar el tanto del empate. Primero un tiro libre de Palacios que sacó Novoa por encima del palo más largo y segundos después otra vez Palacios con derechazo rastrero sobre el palo derecho cuando Novoa se vio vencido.

Síntesis

Boyacá Chicó 0 - La Equidad 1



Boyacá Chicó: Rogeiro Caicedo (6); John González (4), Carlos Romaña (4), Oscar Balanta ((6), Jaime Ayala (6), Nelino Tapia (5); Felipe Ponce (5), Jossymar Gómez (4), Dennis Mena (4), Juan Barrera (4) y Diego Valdés (6).

D.T.: John Gómez.



La Equidad: Diego Novoa (6); John Cano (5), Jhon García (6), Jeider Riquett (6), Amaury Torralvo (5); Walmer Pacheco (5), Juan Mahecha (7), Stalin Motta (6), Mariano Vásquez (5), Néider Barona (5); y Luis Perea (4).

D.T.: Luis Suárez.



Partido: Aceptable.



Gol en Boyacá Chicó: no hubo.



Gol de Nacional: Juan Mahecha (6 PT).



Cambios en Boyacá Chicó: Oscar Rodas (5) por Carlos Romaña (31 PT), Juan Vela por Jossymar Gómez (22 ST) y Mateo Palacios por Juan Barrera (27 ST).



Cambios en La Equidad: Matías Mier por Luis Perea (16 ST), Brayner de Alba por Mariano Vásquez (23 ST) y Arbey Mosquera por Néider Barona (38 ST).



Amonestados en Boyacá Chicó: Jossymar Gómez (34 PT), Jhon González (37 PT) y Oscar Rodas (37 PT).



Amonestados en La Equidad: Néider Barona (31 ST) y Arbey Mosquera (39 ST).



Figura: Juan Mahecha (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Bismarks Santiago (6).







Ulises Ortega Acuña

Para EL TIEMPO

Tunja