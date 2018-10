América, al borde de la eliminación: perdió 1-2 contra Medellín

Independiente Medellín derrotó 1-2 este domingo al América de Cali por la fecha 14 de la Liga II-2018 en el Estadio Pascual Guerrero y se metió de nuevo entre los ocho, en un resultado que prácticamente sepulta las aspiraciones del cuadro escarlata.

Nuevamente los errores defensivos pasaron factura en el local, que pese a su buena reacción en la etapa complementaria sucumbió ante el mayor poder ofensivo del ‘Poderoso’, que con goles de Jean Carlo Blanco y Andrés Ricaurte desalojó a Nacional del octavo lugar.



Un primer tiempo que amenazaba con ser intenso, terminó plano y aburrido, sin que los ataques sobrepasaran a las defensas. Medellín se acercó a los 2 minutos, cuando Juan Fernando Caicedo habilitó a Elvis Perlaza en el área, pero el lateral remató desviado. América también lo hizo a los 8, cuando Jefferson Cuero cobró un tiro libre y Jonny Mosquera no cabeceó con dirección.



En una seguidilla de llegadas, Dájome no alcanzó a disparar cuando Aristeguieta lo dejó perfilado y en otra fue el venezolano que tampoco cabeceó con éxito.



Por momentos el visitante se juntó desde mitad de cancha, con hombres de buen manejo como Andrés Ricaurte y Brayan Castrillón, sumándose a Juan Fernando Caicedo y Germán Cano. América, en cambio, padeció de falta de creación, esta vez sus laterales no hacían sus habituales salidas, los extremos y prácticamente le hizo fácil la tarea de bloqueo al Medellín.



A los 23 se produjo una pena máxima a favor del ‘Poderoso’, cuando Elvis Perlaza cabeceó en el área tras un centro desde el medio y el balón pegó en el brazo izquierdo de Armero. Cobró Germán Cano lejos del palo derecho y desperdició la opción de poner en ventaja a su equipo.



Sin cambio de ritmo ni ideas, porque en vez de un volante creativo se incluyó a Mosquera para hacer la línea de tres en contención, el cuadro escarlata veía como se iban los minutos y no podía hacer valer su condición de local, porque sus hombres de ataque eran intrascendentes. En el cierre de la etapa inicial se acordó de que había un arco al frente, pero Dájome y Cuero siguen de espaldas al gol y se perdieron otra llegada a zona de González, que fue un espectador más.



Fue más el miedo a perder que las ganas de ganar para meterse a los ocho, en el caso del Medellín, y acercarse a los que están en dicha lista, por los lados del América.



Para el complemento, se presentó el ingreso del debutante Daniel Buitrago por Alejandro Bernal, que era como se pensaba iba a iniciar ‘Pecoso’ Castro para ser más ofensivo. Y el volante paisa remató dos veces para el lucimiento de David González.



A los 8 minutos, Jonny Mosquera le sirvió un balón a Dájome, éste encaró, frenó, enganchó hacia atrás y metió el pase corto para que Aristeguieta entrara por el medio y venciera a González, para el 1-0.



Cano remató a los 13 y Bejarano detuvo con gran atajada. A los 30 de nuevo Cano falló de zurda, tras un excelente servicio de cabeza de Pertúz. Dájome también tuvo dos que no pudo embocar en la portería de González.



No hay duda que la claridad que aportó Buitrago fue fundamental despejar para ese bosque de piernas que montó el elenco antioqueño.



A los 34, Medellín volvió a perderse una opción increíble, cuando Ricaurte dejó a Caicedo frente a Bejarano, pero el atacante se enredó y remató desviado. Pero vendría el empate en tiro de libre que levantó Elvis Perlaza por izquierda para que Jean Carlos Blanco solo tocara el balón y supera a Bejarano al palo derecho, a los 36.



Romir Balanta, recién ingresado, no alcanzó a meter la punta del guayo a cobro de Pérez y se dilapidó una aproximación al área del Medellín. Armero completó su quinta tarjeta amarilla y no podrá estar frente al Cali el próximo jueves, en el clásico vallecaucano.

Síntesis

América 1-2 Medellín



América: Carlos Bejarano (5), Jonathan Pérez (5), Danilo Arboleda (4), Pedro Franco (4), Pablo Armero (5), Avimiled Rivas (5), Alejandro Bernal (5), Jonny Mosquera (5), Jefferson Cuero (5), Cristian Dájome (5); y Fernando Aristeguieta (6).

Cambios: Daniel Buitrago (8) por Alejandro Bernal (1 ST), Romir Balanta (5) por Jefferson Cuero (37 ST).

D.T.: Fernando ‘Pecoso’ Castro.



Independiente Medellín: David González (5), Elvis Perlaza (6), Jesús Murillo (6), Hernán Pertúz (6), Elvis Mosquera (5), William Parra (5), Larry Angulo (5), Andrés Ricaurte (6), Brayan Castrillón (5), Juan Fernando Caicedo (5) y Germán Cano (6).

Cambios: Jean Carlos Blanco (7) por Brayan Castrillón (28 ST), Yulián Anchico () por William Parra (28 ST) y Jorge Segura por Germán Cano (45 ST).

D.T.: Octavio Zambrano.



Goles: Fernando Aristeguieta (8 ST) por América. Jean Carlo Blanco (36 ST), Andrés Ricaurte (42 ST) por Medellín.



Amonestados: Pablo Armero (43 PT), Avimiled Rivas (29 ST) por América. Jesús Murillo (18 PT) y Elvis Perlaza (41 PT) por Medellín.



Expulsados: no hubo.



Partido: regular.



Figura: Jean Carlo Blanco (7).



Estadio: Pascual Guerrero



Asistencia: 10.000 espectadores, aproximadamente



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Bismark Santiago (6)







Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces