América dejó escapar puntos en casa: 0-0 contra Atlético Huila

Este domingo América de Cali empató 0-0 contra Atlético Huila por la fecha 12 de la Liga en Clombia. El equipo de Fernando Castro generó más de 5 llegadas claras pero el equipo no tuvo la efectividad a la hora de anotar. Los vallecaucanos suman 17 puntos producto de 4 victorias, 5 empates y 4 derrotas.

Esta vez nada funcionó y se interrumpió la buena racha que traía el cuadro escarlata, que tenía en sus cuentas un triunfo para estar en el selecto listado, o por lo menos quedar a un paso. El equipo del ‘Pecoso’ Castro le hizo muy fácil las cosas al cuadro opita, ya que se repitió en el pelotazo para que ganaran continuamente los integrantes del cuarteto posterior.



Los locales salieron a atacar, pero con desorden, a través de Pablo Armero con constantes centros por izquierda y Jefferson Cuero como el que más intentaba arriba. En un rebote trató de sorprender a Geovanni Banguera, pero su remate de derecha se perdió por encima del horizontal. Aparentemente los anfitriones tenían posesión, pero no eran profundos para propiciar llegadas claras. El visitante planteó un claro 4-5-1 que dificultó el tránsito del balón en el medio del campo, dejando al argentino Maximiliano Barreiro solo en la parte ofensiva. Sin embargo, en el momento en que quiso pasar a terreno adversario lo hizo con facilidad.

A los 22, Jean Carlos Pestaña empujó sutilmente a Cuero cuando entraba por la izquierda al área y el árbitro Héider Castro decretó pena máxima. Por encima de Jonathan Pérez -que anotó por la misma vía en la victoria 3-1 contra Pasto- pidió el cobro Fernando Aristeguieta, quien disparó sin mucha convicción al centro, y Banguera detuvo sin mayor esfuerzo con su pierna izquierda. En Copa Colombia, el venezolano también había errado una ejecución en la serie con Leones.



El técnico Dayron Pérez vio la poca marca que ejercía América en la mitad y envió a Jean Carlos Becerra por Kevin Salazar para sacarle provecho a la situación. A los 31, en el cobro de una falta por poco anota Pedro Franco al recibir habilitación de Arboleda y acto seguido otra vez desperdició Cuero, que estaba nublado. Yesus también tuvo una desde fuera del área, que terminó en el tiro de esquina. Aristeguieta probó su primer cabezazo a los 28 y el balón llegó a manos de Banguera sin mayor riesgo. A los 43 Armero no pudo convertir y luego Tipton sacó un potente zurdazo que por poco pone adelante al Huila. Así concluyó el primer tiempo, sin que América lograra su objetivo de irse ganador.



En la aurora del segundo tiempo América se acercó en un contragolpe, pero lamentablemente Aristeguieta estuvo ansioso y no recepcionó bien para engatillar, y Huila se acercó en una falta frontal peligrosa cuyo cobro de Barreiro lo devolvió la barrera. A los 29 se salvó milagrosamente América, cuando se ejecutó un tiro libre y los huilenses no tuvieron claridad para convertir. Pero se le vino la noche al local cuando Mosquera levantó demasiado la pierna sobre Becerra y vio la tarjeta roja a los 31 minutos, lo que obligó a detener el ingreso de Daniel Buitrago, que ya esperaba en la línea.



Faltando ocho minutos Arboleda le sirvió en bandeja de plata un balón a Barreiro y Gómez no alcanzó a rematar ante Bejarano. Pero quedaría una increíble cuando Vásquez tiró desde afuera, el arquero Banguera dio el rebote al frente y Aristeguieta, con el arco a su disposición, mandó el balón por encima.



Elacio Córdoba llegó por derecha para darle el triunfo al Huila, pero tampoco supo medir el globito a la salida de Bejarano. Los minutos se consumieron con un mal resultado para los ‘diablos’, que deberán ir a Tunja a buscar el triunfo sobre Boyacá Chicó si quieren mantener la ilusión.

Síntesis

América de Cali 0-0 Atlético Huila



América de Cali: Carlos Bejarano (6); Jonathan Pérez (5), Danilo Arboleda (4), Pedro Franco (5), Pablo Armero (5); Jonny Mosquera (3), Larry Vásquez (5); Jefferson Cuero (5), Yesus Cabrera (5), Cristian Dájome (4); y Fernando Aristeguieta (4).

Cambios: Carlos Lizarazo (5) por Jefferson Cuero (19 ST).

D.T.: Fernando ‘Pecoso’ Castro.



Atlético Huila: Geovanni Banguera (7); Elacio Córdoba (6), Jean Pestaña (4), Eddie Segura (6), Luis Tipton (6); Harlin Suárez (6), Andrés Amaya (6), Kevin Salazar (SC), Kevin Agudelo (5), Edwar López (5); y Maximiliano Barreiro (4).

Cambios: Jean Carlos Becerra (5) por Kevin Salazar (28 PT), Diego Gómez (5) por Edwar López (11 ST) y Ronaldo Tavera (5) por Kevin Agudelo (21 ST).

D.T.: Dayron Pérez (e).



Amonestados: Larry Vásquez (22 PT), Pedro Franco (41 PT), Jonathan Pérez (5 ST), Yesus Cabrera (16 ST), Jonny Mosquera (29 ST), en América. Geovanni Banguera (23 PT), Jean Carlos Pestaña (23 PT), Luis Tipton (31 PT), Eddie Segura (16 ST), Elacio Córdoba (37 ST), Maximiliano Barreiro (45+1 ST), en Huila.



Expulsados: Jonny Mosquera (32 ST), en América de Cali.



Goles: no hubo.



Partido: malo.



Figura: Geovanni Banguera (7).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 16.800 espectadores.



Árbitro: Héider Castro (5).



Marco Antonio Garcés

Para EL TIEMPO

Cali

En twitter: @marquitosgarces