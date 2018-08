¡América sigue en crisis! Cayó 0-2 contra Millonarios en el Pascual

América perdió en el Pascual Guerrero 0-2 contra Millonarios por la fecha 6 de la Liga de Colombia II-2018.

El equipo visitante desde muy temprano puso condiciones, uno de los goles más rápidos en la Liga, Ayron del Valle puso a ganar a Millonarios a los 10 segundos del primer tiempo, América dormido en el arranque del juego.



El equipo local se comenzó a aproximar pero con poca profundidad, Yesus Cabrera y Cristian Dájome no podían generar acciones de peligro, ni pases limpios para el centrodelantero Fernando Aristeguieta.



Por su parte el entrenador de la visita, Miguel Ángel Russo se disgustaba por el funcionamiento de Millonarios, el equipo esperaba cada vez más cerca a la portería de Fariñez y las ocasiones a favor de los rojos aumentaban, los delanteros no podían sostener la pelota para permitirle salir al equipo, así concluyó el primer tiempo, 0-1 a favor de los bogotanos.



Tras 13 minutos del segundo tiempo, Kevin Viveros entró por Cristian Dájome y Carlos Lizarazo ingresó por Alejandro Bernal. Millonarios espera y América de Cali intenta con pases largos por las bandas.



Al minuto 61 llegó la segunda anotación para Millonarios, tras un tiro de esquina, la pelota la peinan en el primer palo y Pedro Franco pierde la marca de Ayron del Valle, el delantero no pestañeó y puso el 0-2 en el Pascual.



Sobre los últimos 15 minutos del encuentro América adelantó sus líneas, sin orden ni estructura los vallecaucanos intentaron el 'como sea' que nunca llegó. Roberto Ovelar fue el encargado de aguantar los balones y de administrar mejor los contragolpes, el partido se hizo cortado y los locales solo llegaban con la pelota parada.



De esta manera terminó el encuentro, los bogotanos se llevan 3 puntos, muy importantes, en la lucha por ingresar al grupo de los ocho en el todos contra todos.







