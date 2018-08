Alianza Petrolera, con un hombre menos, ganó en casa 3-2 a Patriotas

Alianza Petrolera y Patriotas de Boyacá medirían fuerzas en un compromiso de dos equipos necesitados de un buen resultado. El onceno aurinegro buscaba una nueva victoria en su patio, mientras que, el conjunto boyacense un resultado positivo que le permitiera seguir en la lucha por su ingreso dentro de los ocho mejores.

Los primeros minutos del partido soportaron una temperatura inclemente, cercana a los cuarenta grados, que hizo mella en la humanidad de cada uno de los jugadores dentro del terreno de juego. De otra parte, en lo futbolístico pese a que Patriotas generó dos opciones, no pudo concretar, mientras que, en el minuto 8 anotaría de fuerte cabezazo Michael Balanta sobre el palo de la mano derecha del portero Martínez, para decretar el uno por cero para el equipo aurinegro.



Ahora bien, la reacción de Patriotas no se hizo esperar y en el minuto 15 filtra un balón en medio de los centrales, toma la esférica Diego Álvarez e ingresando al área define sobre el palo de la mano diestra del portero Jerez, para convertir el uno por uno para el conjunto boyacense.



Sobre el minuto 24 de la primera mitad el juez central del compromiso Diego Escalante, ante la fuerte temperatura y humedad determinó otorgar un minuto de hidratación para jugadores y cuerpo arbitral. En el minuto 35 del primer tiempo, después de un centro del jugador Alex Castro recepciona Cesar Arias quien impactó de cabeza sobre el palo derecho para convertir el dos por uno a favor de Alianza Petrolera.



En el minuto 41 Alianza Petrolera se quedaría con un jugador menos sobre el terreno de juego tras la expulsión del volante Alex Castro, quien vio la tarjeta roja ante una aparente agresión a un adversario.



Así pues terminaría el primer tiempo con la victoria parcial para el equipo local que fue efectivo en el frente de ataque, mientras que Patriotas, que jugó al contragolpe generó tres opciones de gol que no pudo concretar.



Para la segunda mitad la iniciativa fue para Patriotas, que al minuto 3 anotaría el dos por dos por intermedio de Andrés Ávila, quien toma un rebote y de cabeza anota sobre el palo de la mano izquierda del portero Jerez que se encontraba fuera de su portería.



Alianza Petrolera mantuvo su módulo táctico, tres volantes de segunda línea y un delantero para intentar con transiciones rápidas encontrar el golde la victoria, entre tanto, Patriotas que manejó los ritmos del partido en la segunda parte se mostró sólido en defensa y con tenencia de balón. De otra parte, sobre el minuto 28 de la segunda parte abandonaría la cancha por un fuerte golpe en su rostro el portero aurinegro Ricardo Jerez, quien fue sustituido por Pier Grazziani.



Ahora bien, sobre el minuto 37 de la segunda parte el jugador Cristian Flórez impacta de cabeza en el corazón del área, para convertir el tres por dos y la victoria parcial para Alianza Petrolera en condición de local.



Terminaría el partido con la victoria tres por dos a favor de Alianza petrolera, que pese a encontrarse en inferioridad numérica en gran parte del partido, tuvo efectividad en el frente de ataque y logró obtener un resultado positivo frente a un digno rival que le faltó fortuna al momento de definir.

Síntesis.

Alianza Petrolera 3 – Patriotas 2



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (6), Cristian Flórez (6), David Valencia (6), Leonardo Saldaña (6), Harrison Henao (5), Juan Ríos (5), Maicol Balanta (6), Roger Torres (6), Alex Castro (5) y César Arias (7).

DT: Juan Cruz Real.



Patriotas: Diego Martínez (5), Santiago Roa (5), Jerson Malagón (6), Davinson Monsalve (6), Federico Arbeláez (6), Aníbal Ariano (6), Mario Álvarez (5), Felipe Ávila (6), Julián Buitrago (6), Diego Álvarez (6) y Carlos Mosquera (5).

DT: Diego Corredor.



Partido: Bueno.



Goles de Alianza Petrolera: Balanta (8 PT), Arias (35 PT) y Flórez Cristian (37 ST).



Goles Patriotas: Álvarez Diego (15 PT) y Álvarez Andrés (3 ST).



Cambios Alianza Petrolera: Cristian Palomeque por Torres (17 ST), Fredy Flórez por Henao (17 ST) y Pier Grazziani por Jerez (28 ST).



Cambios Patriotas: Kelvin Osorio (5) por Arbeláez (39 PT), Omar Pérez (5) por Ariano (1 ST) y Esneyder Mena por Ávila (28 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: Castro (41 PT).



Expulsados Patriotas: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Jerez (41 PT), Henao (2 ST), Valencia (33 ST) y Grazziani (50 ST).



Amonestados Patriotas: Monsalve (41 ST).



Detalle: En el partido se anotaron cuatro goles de cabeza tres para el local y uno para el visitante.



Figura: Cesar Arias alianza petrolera (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Diego Escalante (7).







JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.