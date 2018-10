Panorama oscuro para Deportivo Cali: perdió 2-0 con Alianza Petrolera

Alianza Petrolera derrotó 2-0 en su casa a Deportivo Cali con goles de Roger Torres y Carlos Anderson Pérez. El equipo vallecaucano perdió la posibilidad de acercarse al grupo de los ocho clasificados a los cuartos de final del campeonato.

Los primeros minutos del partido no mostraron un claro dominador de las acciones de juego, dos rivales que llevaron el partido al centro del campo y fueron imprecisos al momento de la salida en ataque.



Sobre el minuto 23 del primer tiempo Deportivo Cali tuvo la primera aproximación a gol que atajó a dos tiempos el portero Ricardo Jerez. Entre tanto, Alianza petrolera que no tuvo de forma constante el balón, tuvo que retroceder y defender con doble línea de cuatro.



Terminaría el primer tiempo con la tenencia de balón para Alianza Petrolera que aunque se aproximó no pudo abrir el marcador, mientras que, Deportivo Cali ordenado en defensa supo presionar a su rival. Así pues, culminaría la primera mitad con el empate a cero goles.



Para el segundo tiempo, sobre el minuto 4 Alianza Petrolera anotó el primer gol del partido por intermedio de Roger Torres, quien recepciona un pase en el corazón del área y remata rasante, sobre el palo de la mano izquierda del portero Pablo Mina.



En el minuto 18 del segundo tiempo se iría expulsado con roja directa Miguel Murillo del deportivo Cali por agresión sobre Cristian Flórez, de esta forma, el onceno azucarero, con diez hombres sobre el terreno de juego, apeló al contragolpe como argumento para lograr igualar el marcador.



Ahora bien, Alianza petrolera haciendo valer el hombre de más, logra en el minuto 26 de la segunda parte, anotar el segundo gol por intermedio de Carlos Pérez, quien después de tomar un rebote que deja el portero Mina, de cabeza define sobre el palo izquierdo del deportivo Cali, para decretar el dos por cero a favor del onceno aurinegro.



Culminaría el partido con la victoria dos por cero para Alianza petrolera que supo administrar los ritmos del partido y en el segundo tiempo, con tenencia de balón hizo replegar a su rival. De esta manera, Alianza petrolera suma tres puntos de “oro” para la tabla del descenso, mientras que Deportivo Cali, quedó seriamente comprometido en sus aspiraciones de clasificar dentro del grupo de los ocho mejores de la liga.

Síntesis:

Alianza Petrolera 2 – Deportivo Cali 0



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (6), Carlos Pérez (6), Luciano Ospina (6), Cristian Flórez (6), Harrison Henao (6), Juan Ríos (6), Jorge Suárez (5), Roger Torres (7), Alex Castro (6) y Cesar Arias (4).

DT: Cesar Torres.



Deportivo Cali: Pablo Mina (5), Juan Angulo (5), Kevin Moreno (5), Danny Rosero (5), Jeison Angulo (6), Andrés Balanta (5),Cristian Rivera (5), Kevin Velasco (6), Carlos Carbonero (5), Déiber Caicedo (5) y Miguel Murillo (3).

DT: Gerardo Pelusso.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Torres (4 ST), Pérez (26 ST).



Goles Cali: No hubo.



Cambios Alianza Petrolera: Pablo Vranjican (5) por Arias (12 ST), Manuel Palacios por Suarez (28 ST) y Daniel Santa por Torres (38 ST).



Cambios Cali: Daniel Giraldo (5) por Rivera (1 ST), Nicolás Benedetti (5) por Carbonero (12 ST) y Stiven Rentería por Caicedo (33 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.



Expulsados Cali: Miguel Murillo (18 ST).



Amonestados Alianza Petrolera: Arias (24 PT), Henao (27 ST), Vranjican (30 ST) y (45 ST).



Amonestados Cali: Angulo Jeison (26 PT), Carbonero (8 ST), Murillo (16 ST), Angulo Juan (16 ST) y Benedetti (37 ST).



Detalle: Alianza Petrolera logró la sexta victoria de la liga II - 2018.



Figura: Roger Torres Alianza petrolera (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Edwin Trujillo Castro (7).







JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.







DEPORTES