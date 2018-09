Envigado respira en la Liga, derrotó 1-2 a Alianza en el Daniel Villa 

Alianza petrolera y Envigado saltaron al terreno de juego del estadio Daniel Villa Zapata para disputar un compromiso en el que el conjunto petrolero presentaba nuevo cuerpo técnico interino encabezado por los entrenadores Diego Estrada y Leonardo Torres.

De otra parte, el conjunto visitante registraba la presencia de Eduardo Lara como nuevo director técnico de Envigado, quien asumía, un nuevo reto y esperaba un resultado positivo en el puerto petrolero. Los primeros minutos del partido, evidenciaron la iniciativa para Alianza Petrolera y un Envigado que con precauciones defensivas intentó generar presencia ofensiva.



Sobre el minuto 18 de la primera parte Envigado tuvo opción clara de gol que evitó el portero Ricardo Jerez en una triple atajada. Tres minutos después, Manuel Palacios desperdicia oportunidad de anotar para el conjunto aurinegro, luego de que el portero Londoño atajara en el corazón del área.



Así pues, terminaría el primer tiempo con el empate a cero goles entre dos equipos que en la primera mitad generaron un par de opciones de gol.



Para el segundo tiempo la iniciativa en ataque nuevamente fue para Alianza Petrolera que generó dos opciones de gol que no pudo concretar, debido a la buena actuación del portero Londoño. De otra parte, Envigado replegado en defensa, espero a su rival en su propio campo y apeló a las transiciones rápidas entre defensa y ataque.



En el minuto 19 del segundo tiempo Envigado convierte el primer gol, después de un remate que no puede despejar Ricardo Jerez y Wilfrido de la Rosa solo la empuja sobre la raya para decretar la victoria parcial a favor del onceno visitante.



Sobre el minuto 25 de la segunda mitad el juez central del compromiso decreta pena máxima a favor de Alianza Petrolera tras una falta que comete Luis Rodríguez sobre Cesar Arias. El encargado del cobro fue el mismo Arias quien remató rasante sobre el palo de la mano derecha del portero Londoño que se quedó sin opción. De esta forma, Alianza Petrolera igualaría el partido uno por uno.



En el minuto 41 del segundo tiempo Envigado logra anotar el dos por uno a través de Wilfrido de la Rosa quien ingresó al área y remató sobre el palo de la mano izquierda del portero Jerez que nada pudo hacer.



De esta forma, culminaría el partido con la victoria dos por uno a favor de Envigado que logró los tres puntos en el debut del técnico Eduardo Lara, mientras que, Alianza petrolera que presentó cuerpo técnico encargado no pudo sumar puntos en condición de local y sigue cediendo terreno en la tabla de posiciones.

Síntesis.

Alianza Petrolera 1 – Envigado 2



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (5), David Valencia (5), Luciano Ospina (5), Leonardo Saldaña (5), Harrison Henao (5), Fredy Flórez (5), Manuel Palacios (5), Roger Torres (6), Alex Castro (5) y Cesar Arias (6).

DT: Diego Estrada.



Envigado: Santiago Londoño (6), Cristian Arrieta (6), Camilo Mancilla (6), Luis Rodríguez (5), Nicolás Giraldo (6), Juan Mosquera (5), Iván Rojas (6), Neyder Moreno (6), Iván Angulo (6), Alexis Zapata (5) y Wilfrido de la Rosa (7).

DT: Eduardo Lara.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Arias (26 ST Penal).



Goles Envigado: De la Rosa (19 ST y 41 ST).



Cambios Alianza Petrolera: Harold Rivera (4) por Henao (12 ST), Edwin Torres (5) por Palacios (15 ST) y Cristian Palomeque por Torres (37 ST).



Cambios Envigado: Jeison Guzmán por Zapata (21 ST), Michael López por Moreno (30 ST) y Santiago Ruiz por de la Rosa (43 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.



Expulsados Envigado: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Hurtado (24 PT).



Amonestados Envigado: Rodríguez (25 ST) y Londoño (31 ST).



Detalle: Eduardo Lara debutó como técnico de Envigado en la fecha 12 de la liga II – 2018.



Figura: Wilfrido de la Rosa delantero Envigado (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Herrera (7).





JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.