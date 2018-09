¡Bucaramanga celebra, le ganó 1-2 a Alianza en Barrancabermeja!

Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga saltaron al terreno de juego del estadio Daniel Villa Zapata para disputar el clásico regional. Petroleros y leopardos necesitados de victoria llegaban a un partido que sería decisivo en sus aspiraciones de clasificar dentro del grupo de los ocho.

Los primeros minutos del partido evidenciaron un compromiso que no presentó un claro dominador, los oncenos en contienda jugaron en territorio central, sin aproximaciones de peligro sobre las porterías adversarias.



En el minuto 16 de la primera parte se iría expulsado Jeisson Palacios de Atlético Bucaramanga, quien vio la roja directa por reclamar decisión arbitral, de esta manera, quedaría con diez hombres dentro del terreno de juego el equipo visitante.



Sobre el meridiano de la primera parte, Alianza Petrolera adelantó líneas tomó la iniciativa del partido y haciendo superioridad numérica sobre el área adversaria generó dos opciones de gol. Atlético Bucaramanga ingresaría a Henry Pernía, en el minuto 23, por Harold Gómez para recomponer la figura defensiva.



En el minuto 38 del primer tiempo Atlético Bucaramanga anotaría gol por intermedio de Michael Rangel, quien después de bajar un balón en el corazón del área, remata abajo sobre el palo de la mano derecha del portero Ricardo Jerez que se quedó sin opción.



Alianza Petrolera anotaría el gol del empate sobre el minuto 46 de la primera parte, por intermedio de Yhormar Hurtado, quien remató fuerte sobre el ángulo superior derecho del portero James Aguirre.



Así pues, terminaría el primer tiempo con el empate uno por uno para las dos escuadras santandereanas que, con variantes tácticas, lograron brindar alternativas en fase defensiva y ofensiva.



Para el segundo tiempo, Atlético Bucaramanga sorprende tomando la iniciativa en los primeros minutos, generando dos opciones que no puedo concretar. Entre tanto, Alianza Petrolera con el ingreso de Vranjican busco dar mayor presencia ofensiva en el último cuarto de cancha.



Sobre el minuto 22 de la segunda parte se iría expulsado el jugador Harrison Henao por doble amonestación, de esta manera, Alianza Petrolera quedaría con diez hombres en el terreno de juego. Ahora bien, los dos equipos con diez jugadores, hicieron un partido de ida y vuelta, donde Bucaramanga y Alianza intentaron el gol de la victoria.



En el minuto 39 del segundo tiempo James Aguirre logra ahogar el grito de gol por parte de Alianza petrolera atajando un remate en el área chica al jugador Manuel Palacios. Al minuto, la respuesta de Atlético Bucaramanga fue por parte de Yuber Asprilla, que con el arco a placer terminó rematando fuera de la portería, desperdiciando opción clara de gol. Seguidamente en el minuto 42, nuevamente Asprilla pierde opción clara de gol en una impecable atajada del portero Ricardo Jerez.



El conjunto leopardo sobre el final del partido, minuto 48, logra anotar el segundo gol por intermedio de Brayan Rovira, quien recepciona un pase de Sherman Cárdenas e ingresando al área remata fuerte y rasante sobre el palo de la mano derecha del portero Jerez que no tuvo nada que hacer. De esta forma, terminaría el partido con la victoria dos por uno a favor de Bucaramanga que fue un equipo incisivo y que buscó el resultado en la parte final del partido.

Síntesis:

Alianza Petrolera 1 – Bucaramanga 2



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (5), David Valencia (6), Luciano Ospina (6), Leonardo Saldaña (6), Harrison Henao (5), Harold Rivera (5), Maicol Balanta (4), Roger Torres (5), Alex Castro (5) y Cesar Arias (4).

DT: Juan Cruz Real.



Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez, Marlon Torres (6), Jeisson Palacios (4), Fabio Rodríguez (5), Gabriel Gómez (5), Brayan Rovira (6), Sherman Cárdenas (7), Cesar Quintero (6), Johan Caballero (5) y Michael Rangel (6).

DT: Oscar Serrano.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Hurtado (46 PT).



Goles Bucaramanga: Rangel (38 PT) y Rangel (48 ST).



Cambios Alianza Petrolera: Pablo Vranjican (4) por Rivera (1 ST), Manuel Palacios por Balanta (16 ST) y Juan Ríos por Arias (29 ST).



Cambios Bucaramanga: Henry Pernía (6) por Gómez (23 PT), Yuber Asprilla por Caballero (18 ST) y Juan Jiménez por Gómez Gabriel (36 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: Henao (22 ST).



Expulsados Bucaramanga: Palacios (16 PT).



Amonestados Alianza Petrolera: Henao (26 PT y 22 ST).



Amonestados Bucaramanga: Gómez Harold (15 PT), Rangel (15 PT), Torres (19 PT), Cárdenas (19 PT) y Rovira (19 PT).



Detalle: Dos jugadores vieron la tarjeta roja en el clásico santandereano.



Figura: Sherman Cárdenas Atlético Bucaramanga (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 4.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Oscar Gómez (6).









JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.