Alianza se aleja del descenso: derrotó 1-0 a Chicó 

Alianza Petrolera y Boyacá Chicó saltaron a la cancha del estadio Daniel Villa Zapata de la ciudad de Barrancabermeja, para disputar un compromiso entre dos equipos involucrados en el descenso de 2018. El onceno petrolero que llegaba con la necesidad de una victoria después de cinco derrotas consecutivas, mientras que Chicó necesitaba comenzar a sumar de a tres puntos para evitar irse del fútbol de primera división.

Los primeros minutos del partido mostraron la iniciativa para Alianza Petrolera que con la apertura de la cancha por los costados intentó generar peligro sobre la portería adversaria. De otra parte, Chicó se tornó como un equipo cauteloso y que jugó al contragolpe.



Sobre la parte media del primer tiempo Alianza Petrolera adelantando sus líneas generó dos aproximaciones que no pudo traducir en gol. Boyacá Chicó obligado a retroceder sus líneas, se replegó en defensa priorizando los bloques defensivos.



En el minuto 28 del primer tiempo, Alianza petrolera anotaría por intermedio de Alex Castro quien de fuerte remate sobre el palo de la mano derecha del portero Caicedo, convierte el uno por cero a favor del equipo local.



Así pues, terminaría el primer tiempo con la victoria parcial uno por cero para Alianza petrolera sobre Boyacá Chicó que mostró muy poco en la fase ofensiva durante la primera mitad.



Para el segundo tiempo la iniciativa en los primeros minutos fue para el equipo visitante quien, a través, de la tenencia de balón y transiciones rápidas entre defensa y ataque se aproximó sobre la portería contraria. Alianza Petrolera sin desordenarse cedió la esférica y espero con orden a su rival.



Sobre la parte media del segundo tiempo, el onceno aurinegro retomó el manejo del partido y basado en la tenencia de balón y la apertura de la cancha por los costados obligó a retroceder sobre dos cuartos de cancha a Boyacá Chicó, que se defendió con doble línea de cuatro y contragolpeó a su rival en algunas oportunidades.



Ahora bien, en el último tercio de la segunda parte Chicó intentó igualar el partido adelantando líneas generó un par de opciones que no pudo concretar. De otra parte, Alianza petrolera que encontró espacios dejados por su rival no pudo concretar el segundo gol de la noche después de tres opciones fabricadas.



Terminaría el partido con la victoria uno por cero a favor de Alianza petrolera que se aleja once puntos de la zona del descenso directo y deja a Boyacá Chicó como firme candidato a descender.

Síntesis

Alianza Petrolera 1 – Boyacá Chicó 0



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (5), Carlos Pérez (5), Luciano Ospina (6), Cristian Flórez (6), Harrison Henao (5), Fredy Flórez (6), Jorge Suarez (6), Roger Torres (6), Alex Castro (7) y Cesar Arias (5).

DT: Cesar Torres.



Boyacá Chicó: Rogerio Caicedo (5), Juan Duque (5), Félix García (5), José Mosquera (5), Nelino Tapia (6), Jhon Gómez (5), Oscar Balanta (5), Jossymar Gómez (6), Jaime Ayala (5), Jhon Arboleda (5) y Diego Valdés (5).

DT: Jhon Gómez.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Castro (28 PT).



Goles Chicó: No hubo.



Cambios Alianza Petrolera: Diego Barreto (4) por Torres (12 ST), Juan Ríos por Suarez (24 ST) y Pablo Vranjican por Arias (32 ST).



Cambios Chicó: Felipe Ponce (5) por González (1 ST), Oscar Rodas (5) por Arboleda (1 ST) y Juan Vela por Tapia (30 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.



Expulsados Chicó: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Jerez (25 PT), Castro (29 PT), Flórez Cristian (34 ST) y Vranjican (45 ST).



Amonestados Chicó: Tapia (36 PT), Rodas (18 ST) y Mosquera (41ST).



Detalle: Alianza petrolera vuelve a ganar después de cinco derrotas consecutivas en la liga II – 2018.



Figura: Alex Castro delantero Alianza Petrolera (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 3.500 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldán Pérez (8).









JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.