Dimayor responde a presuntas irregularidades en protocolo de covid-19

El protocolo que diseñó la Dimayor para reactivar el fútbol colombiano, y que fue entregado el pasado lunes al Gobierno Nacional, generó una nueva polémica este viernes, cuando versiones de prensa cuestionaron la transparencia del documento, en relación con la firma internacional que prestaría sus servicios para su implementación en pruebas de covid-19 para los deportistas.

Según la información publicada por 'Antena 2', hay serias dudas sobre la empresa canadiense Athletics and Healt Solutions Inc., que sería la encargada de las pruebas de covid-19, y que, según el informe, no cuenta con registro de constitución comprobable en Internet, ni tampoco el registro federal del gobierno canadiense ni el registro de negocios del mismo gobierno. Estos datos llamaron la atención y despertaron las suspicacias sobre el protocolo de salud.



La versión cuestiona que hubo una transacción financiera del grupo QuestCap Inc., "que habría comprado el 49 por ciento de la empresa para financiar el contrato que se llevaría a cabo con la Dimayor y la FCF. Este negocio fue hecho el 17 de abril de 2020, tres días después de que Athletics and Health Solutions Inc hubiese firmado un contrato no vinculante con la Dimayor para ejecutar el protocolo de seguridad”, dice la publicación.



El informe de prensa, que no cita fuentes pero si revela documentos, cuestiona que la Dimayor acuda a "una empresa desconocida". Dice, además, que dicha compañía no cuenta con un historial de sus trabajos hechos ni que certifiquen su experiencia en este tipo de procesos; cuestiona su constitución y que sea un programa ejecutado por Glenn Medical Corp, dirigido por el doctor Glenn Copeland, quien, según el informe, ha asegurado no ser especialista en enfermedades infecciosas sino que es podólogo (trata enfermedades de los pies).



Copeland, según publico el portal especializado Primera Página, tiene experiencia con escuadras deportivas: es el médico del equipo de los Ottawa Redblacks, de la Canadian Football League, además de hacer parte del cuerpo médico de los Toronto Blue Jays y de ser consultor de los Bravos de Atlanta.

La respuesta de la Dimayor

Con vehemencia respondió a estos cuestionamientos el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, quien en diálogo con EL TIEMPO dio su versión sobre este asunto.



El dirigente deportivo asegura que no entiende de dónde sale todo esto, “es una idea de generar un escándalo de aparente y falsa corrupción cuando ni hay un contrato ni se ha aprobado que empresa alguna vaya a realizar ese tipo de pruebas”, dijo.



Agrega: “En el protocolo (de 71 páginas) en el último artículo se establece que se ha hecho invitación abierta a todo aquel que quiera participar en el proceso, y es la Asamblea la que adjudica, no la administración, no yo. Y esto si se aprueba el protocolo por el Gobierno”.

También se refirió al proceso de elaboración del protocolo, que ha sido cuestionado. “El protocolo tiene dos partes, una médica y una logística. La médica fue elaborada por los directores médicos de la Federación y el Ministerio del Deporte (Doctores Gustavo Pineda y Mauricio Serrato), y la parte logística en su totalidad fue por la Dimayor. Fuimos asesorados por una compañía que me buscó. Es una compañía que hace lo mismo para diferentes torneos y eventos”, dijo Vélez y se abstuvo de decir quién lo había contactado, al no estar autorizado para revelar su nombre.



Sobre la polémica por la constitución de esta compañía, y las versiones que indica que se trataría de una empresa de 'papel', Vélez afirmó: “Eso es como si por ejemplo Coomeva o cualquiera de estas empresas crean una compañía nueva en este momento para tratar los temas del coronavirus. Dicen que es ficticia, pero no. Es una empresa nueva porque la vieja creó su dependencia para estos temas. No hay corrupción. Si no hay plata si no se ha aprobado nada”, agregó el presidente.



Además, concluyó: “Se establece que sean contratos no vinculantes para hacer este protocolo, es decir que no hay un solo peso”, remató el dirigente y aseguró que está "para trabajar las 24 horas y no para estar pendiente de personas que quieren hacer daño”.





