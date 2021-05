Higuita y su mensaje sobre las protestas en el país

René Higuita es un ídolo de Nacional, de la Selección Colombia y en medio de esta problemática que vive el país, pues dejó su mensaje, una protesta contra la reforma tributaria.

El exarquero decidió posponer dos eventos virtuales el sábado primero de mayo, pues tenía programado celebrar el cumpleaños de Nacional y el lanzamiento oficial de su canal de YouTube, en los que tenía pensado realizar un concierto e invitar a otros exfutbolistas verdolagas.



Higuita confesó: “Tengo el corazón arrugado”, confesó, para luego decir que “hay dolor de patria, no hay ánimo, no es momento de hacer ese evento al son de los muertos, los abusos, los desmanes y, lo peor, la indolencia de quienes nos gobiernan”.



Sobre el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo: "“Usted, y solo usted, tiene la potestad de parar esto. Quite esa reforma tributaria, reúnase con los diferentes frentes políticos y sociales del país, dialogue y sienta el clamor del pueblo”.



