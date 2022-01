En Atlético Nacional hicieron este miércoles un pedido de respaldo para todo el plantel en la temporada 2022, y un apoyo especial a Aldair Quintana, arquero discutido y por quién se han hecho protestas en los últimos días.



En rueda de prensa, dirigentes, jugadores y el gran referente histórico, René Higuita, mostraron el apoyo a Quintana, y esperan que la afición haga lo mismo. Borrón y cuenta nueva para el guardameta, es el objetivo este año.

La confusión de René

El momento gracioso de la rueda de prensa lo puso René Higuita, que cuando agarró el micrófono para hablar sobre Aldair, tuvo una frase que despertó las risas de todos los presentes.



Primero, el ‘Loco’ dijo que “Aldair está dando la cara, el presidente ha sido muy claro y ven que hay un respaldo de la institución. Estamos dando la cara para que la hinchada nos respalde este campeonato. Esto es un tema social, donde empezamos el señalamiento y es importante hacer acuerdos”.



Luego vino la confusión de René: “A un árbol sin piedras no le tiran frutos…A un árbol sin frutos, perdón, no le tiran piedras. Me estoy poniendo un poquito nervioso, porque hace rato no cogía un micrófono”, se excusó de inmediato, provocando las bromas en redes sociales.

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA...



Lo mejor de la rueda de prensa de Atlético Nacional sobre Aldaír Quintana es la intervención del gran @higuitarene. Ya bajó todos los ánimos. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/5N268mJUxi — Óscar David Ríos Gil🚲🌎 (@Orios8) January 19, 2022

Su hijo también bromeó

Incluso su hijo, Andrés Higuita, hizo una publicación en Twitter para bromear con la frase de su padre.

REDACCIÓN FUTBOLRED

