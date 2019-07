René Higuita no solo se cortó el pelo: cambió de puesto

René Higuita fue noticia este fin de semana por haber cumplido su apuesta de cortarse su melena si Colombia no ganaba la Copa América. Ahora, lo es por su futuro en Atlético Nacional.

Higuita regresó al club verde en julio de 2017 con la intención de crear una escuela de arqueros, para hacer que Nacional tenga la mejor cantera del país en esta posición. Sin embargo, también colaboró como entrenador de porteros del equipo profesional: lo hizo en solitario en las etapas de Juan Manuel Lillo, Hernán Darío Herrera y Paulo Autuori, mientras que en el paso de Jorge Almirón alternó con el argentino Horacio Monti.

Ahora, el técnico Juan Carlos Osorio no contará con Higuita, debido a que el exarquero de la Selección Colombia tiene otros compromisos como imagen de la Fifa, por lo cual no puede tener dedicación completa. Milton Patiño asumirá el cargo en el equipo profesional y Albert Yony Yepes reemplazará a este último en la escuadra Sub-20.



Futbolred estableció que Higuita seguirá vinculado a Nacional y retomará el proyecto de formación de porteros. Además, será imagen del club en varios eventos y mantendrá un proyecto que el equipo tiene con la escuela Cancerbero en Bogotá, donde trabajará junto a Andrés Saldarriaga y Breiner Castillo.



Dicho convenio se conoció el pasado mes de junio y cuyo objetivo es “fortalecer la formación de arqueros en niños y jóvenes, que puedan desarrollar sus habilidades físicas, técnicas, tácticas y motrices, entendiendo las necesidades y lo que significa jugar en esta posición”, expresó Breiner Castillo, ex arquero de Nacional y cofundador de Cancerbero, el pasado 4 de junio.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín