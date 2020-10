'Estoy bien': parte de tranquilidad de René Higuita sobre su salud

Mucha alarma se generó respecto a la salud del exportero de la Selección Colombia y Atlético nacional, René Higuita. En la noche del domingo, el propio René aclaró lo sucedido,

Higuita comentó que sufrió un dolor en el pecho y por recomendación de su médico se trasladó a practicarse un examen para descartar complicaciones.



"Como pueden ver Estoy bien. Simplemente sentía un quemoncito acá (señala el pecho), y por tranquilidad llamo al médico y me dice que me haga un electrocardioagrama, ya me lo hice, me salió bastante bien", dijo René a Teleantioquia.



"Ahora vamos a un examen de tórax al hospital, pero todo es por salud y por prevención", agregó el exfutbolista, símbolo del fútbol colombiano.



Previamente, su hijo Andrés Higuita desmintió en redes sociales que su papá hubiera tenido un infarto.



A esta hora @higuitarene habla con nuestro corresponsal de #TANoticias en Puerto Berrío y reconoce que acudió al médico porque sintió un dolor en el pecho. Afortunadamente se encuentra bien. pic.twitter.com/tpbNIOlEj1 — Teleantioquia (@Teleantioquia) October 5, 2020



