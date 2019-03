Números de refuerzos: balanza a favor de Millonarios sobre Santa Fe

Millonarios y Santa Fe se enfrentarán el próximo jueves, en el juego aplazado de la fecha 10, que no cumplió por un concierto que se realizó en el estadio El Campín. Los dos equipos llegan con realidades muy distintas: los azules son cuartos y podrían ser líderes de ganar el clásico; mientras, los rojos ocupan el último lugar de la tabla y viven una fuerte crisis deportiva. Y este panorama en gran parte se debe a los resultados de los refuerzos que llegaron para esta temporada.

El plan de Millonarios fue mucho más asertivo que el de Santa Fe: el club embajador solo trajo para este año cinco jugadores, de los cuales cuatro se han consolidado en el equipo titular; mientras, los cardenales contrataron a 11 jugadores y, por ahora, solo dos se han destacado en medio de la debacle futbolística que vive el equipo.

Los refuerzos de Millonarios han tenido este rendimiento:

Luis Payares: 8 partidos jugados, vio la tarjeta roja en un juego y ha sido un buen reemplazo del excapitán del equipo, Andrés Cadavid.



Alex Rambal: En 7 partidos le quitó la titularidad al uruguayo Matías de los Santos. Ya anotó un gol y a pesar de llegar de la B, se ha destacado con la camiseta de Millonarios.



Juan David Pérez: En 10 encuentros ha anotado 4 goles. Es uno de los goleadores del equipo y la ficha más importante en el ataque.



Felipe Jaramillo: En 9 duelos se quitó la etiqueta de que venía para jugar cuando no estuviera Jhon Duque, hoy es una de las mejores piezas del medio campo de los azules.



Fabián González Lasso: Es la única deuda. Ha jugado solo 4 partidos de Liga y no logró anotar, aunque se ha destacado en la Copa Colombia.

El balance de las contrataciones de Santa Fe:

Geovanni Banguera: Ha atajado en los 10 partidos de Santa Fe, pero en momentos decisivos no ha respondido como se esperaba, sobre todo en los juegos contra Junior y Once Caldas, en Bogotá.



Fáiner Torijano: Jugó 7 partidos y en uno vio la tarjeta roja. Había mucha expectativa, pero no ha rendido como lo hacía en el Tolima.



Andrés Pérez: A pesar de sus 38 años, es uno de los pocos que se han destacado. Su liderazgo en el medio campo es de lo rescatable en Santa Fe, aunque no ha sido alineado los últimos partidos.



Fabio Burbano: En 9 encuentros no ha marcado la diferencia, no ha anotado y en cuatro veces fue sustituido.



Jhon Velásquez: No ha hecho goles en 8 partidos, sin embargo su cambio de ritmo ha sido importante. Lamentablemente para Santa Fe, se lesionó en un juego de Copa Colombia.



Johan Arango: De nuevo, como en toda su carrera profesional, sobresale más su indisciplina. Hoy no es tenido en cuenta.



Brayan Perea: El 'Coco' llegó como la esperanza de gol, que se va diluyendo con el paso de los partidos. Anotó un gol en 4 juegos, pero su incapacidad quedó revelada en el último encuentro contra Once Caldas.



Daniel Martínez, Martín Payares, Yonatan Murillo y Mateo Cardona no han tenido minutos en la Liga.



