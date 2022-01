Imágenes en redes sociales muestran el difícil momento que enfrentó Reinaldo Rueda, luego de que Perú sacudió este viernes la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 con una valiosa victoria 1-0 sobre Colombia en Barranquilla.

El director técnico de la Selección Colombia tuvo que salir escoltado en medio de los insultos que recibía al final del encuentro deportivo.

En las imágenes se puede evidenciar que le gritaban insultos de todo tipo. También, le lanzaron botellas de plástico.



Sus auxiliares lo cubrieron para que no fuera impactado.

Seis partidos sin ganar, más de 550 minutos sin anotar y una derrota que alejó a Colombia en la pelea para Catar-2022 es el saldo del asediado DT Reinaldo Rueda que complica sus aspiraciones mundialistas.



El descalabro del 1-0 en contra sufrido en casa ante Perú el viernes intensificó la crisis en una selección que no levanta cabeza.



Reinaldo Rueda es un criticado entrenador que llegó a la selección de su país con el encargo de clasificarla a su tercera Copa del Mundo consecutiva.



A falta de tres partidos por jugar y con la poderosa Argentina a la vista, el traspié en Barranquilla distanció a la tricolor de la zona de clasificación directa a Catar.



Colombia es sexta con 17 puntos, parcialmente fuera del Mundial, a tres unidades de Perú y dos de Uruguay.



"Es muy difícil es muy duro, de verdad que por la afición, por todo el país", lamentó Rueda en conferencia de prensa después del duelo.

Por primera vez desde octubre de 2020, Colombia contó en la alineación titular con Falcao García y James Rodríguez.



Pero el reencuentro de los mejores futbolistas colombianos de la última década no alivió la falta de gol que ya suma seis partidos.



Además, los nombres de los estelares Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado cada vez pasan más desapercibidos en un esquema de 4-2-3-1 que no rinde frutos.



"Preocupa el sistema que plantea el profe Rueda", estimó el exinternacional Adolfo "Tren" Valencia en Caracol Radio.



"Nosotros sabemos que el medio campo, los volantes de creación con los delanteros no están funcionando, entonces el profe tiene que trabajar un poquito más esa parte", agregó el exjugador del Bayern Múnich.



La discusión sobre la continuidad o no del adiestrador de 64 años al frente de la selección ocupó los programas de debate luego del partido.



El exdelantero Mauricio Molina considera que en la seguidilla de partidos sin ganar se han hecho pocos esfuerzos por cambiar el rumbo.



"No se habían tomado correctivos, no se habían hecho cambios, no se había tenido el atrevimiento de explorar situaciones diferentes", declaró en el canal ESPN.



Según el estadígrafo MisterChip, los de Rueda están a punto de igualar la peor sequía de goles de la región.



"Sólo hay UNA racha peor en Sudamérica: 7 partidos seguidos sin marcar de Venezuela entre 1997 y 2000", detalló en Twitter.



Cuatro de esos seis encuentros se jugaron en el estadio Metropolitano, un antiguo fortín sobre el Caribe que cada vez sofoca menos a los rivales.



Colombia jugó en casa con "puro estrés. Eso era pura tensión que estaba manejando el equipo", analizó el portero retirado Óscar Córdoba en la misma cadena televisiva.



De perder contra una Argentina sin Lionel Messi el martes, Colombia tendría un pie afuera del Mundial.



