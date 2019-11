La reforma laboral en Nacional 

Las medidas de austeridad llegaron a Atlético Nacional, que comienza a develar algunas medidas que va a implementar para el 2020.



Rangos y topes salariales, régimen de salarios y el trato con intermediarios, serán algunos de los nuevos elementos con los que buscará una reestructuración para un equipo que ha vivido un 2019 difícil en lo deportivo y en lo financiero.

Nacional adoptará una política de rangos y topes salariales, que deberán estar puesto en marcha en su totalidad para junio de 2020.



En cuanto a esos rangos, serán según el tipo de jugador, la posición que desempeñe en la cancha y el rendimiento.



Las cifras serán en montos brutos, es decir que cada jugador será responsable de sus reportes y pago de impuestos. El club les brindará estimaciones de los impuestos que cada integrante del plantel deberá pagar en la DIAN. Para cálculos más precisos, cada jugador deberá acudir a un asesor particular.



Además, Nacional podrá contratar los servicios de intermediarios cuando se negocie un contrato de trabajo o un acuerdo de traspaso de un jugador de fútbol, caso en el cual será obligatoria la firma de un contrato de intermediación concertado entre las partes. Sin embargo, el monto de la transferencia se calculará sobre el monto neto que recibirá el equipo ‘verdolaga’.



El porcentaje de negociación con intermediarios recae sobre el negocio inicial que dio origen a la transferencia, no persigue porcentajes de comisión sobre ingresos futuros.



Además, Nacional podrá ayudar con estimaciones que puedan mostrarle al intermediario un ingreso neto aproximado. Sin embargo, en caso de que esta estimación no se cumpla no habrá lugar a responsabilidad alguna para el equipo, tanto las obligaciones impositivas son del intermediario.



Para el supuesto de requerir cálculos ciertos y asesoría precisa en materia contable, laboral y de impuestos, recomienda acudir a un asesor particular.



Finalmente, en ningún caso el club asumirá las obligaciones impositivas que genera el contrato de intermediación en Colombia ni en el exterior, obligaciones que por Ley están en cabeza del intermediario. Por esta razón no se pactan ni se negocian montos en valores netos o libres de impuestos.



Con estas reformas, el club antioqueño le dará más responsabilidades a sus jugadores, buscando una eficiencia en el rendimiento y evitando conflictos en porcentajes de transferencias futuras o cláusulas como la que tuvo con Fernando Uribe, jugador que derivó el litigio con Cortuluá que sigue en suspenso, pendiente de la determinación del TAS.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín