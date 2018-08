Estos son los sorprendentes récords de Equidad, líder de la Liga

Equidad, el líder de la Liga, continúa rompiendo récords y haciendo historia. Después de superar su registro de imbatibilidad como local en la fecha 4, cuando venció 1-0 al Pasto, llegó a 1.127 minutos sin recibir gol. La marca la había dejado Nacional en 1.071, hasta la final que perdió en el primer semestre de este año, contra el Tolima.

Ahora, luego de la victoria del lunes pasado contra Envigado, además de llegar a 15 puntos de 15 posibles en este semestre, Equidad se convirtió en el único equipo que ha ganado los primeros cinco partidos sin recibir goles en toda la historia del fútbol profesional colombiano.



Sumado a lo anterior, el club bogotano también ha roto récords propios que jamás se habían registrado en el club. En primera división, Equidad nunca había ganado cinco encuentros consecutivos ni había durado 473 minutos sin recibir anotaciones, como lo ha hecho en esta Liga 2018-II, que domina.



Sin embargo, esta marca no es garantía de nada. Según las estadísticas, ninguno de los equipos que han tenido un comienzo perfecto (15 de 15) ha salido campeón. Los antecedentes son de Tolima (2004-II), Millonarios y América (2005-II), Tolima (2006-I) y Santa Fe (2017-II).



“Esto es positivo y motivante para nosotros. Durante la semana y en la pretemporada, en lo que tenemos la oportunidad de trabajar, como arquero y con los compañeros de defensa, siempre pensamos en mantener el arco en cero”, explicó el arquero Diego Novoa, uno de los principales responsables de que Equidad haya conseguido estos récords.



“El equipo tiene mucha actitud, tiene orden, es colectivo, sabe que esto es corriendo; hay cohesión, y eso se refleja en los partidos. Lo que más me gusta es la seriedad con la que se juega; no se mira a nadie por encima del hombro, y estos resultados son simplemente productos del trabajo”, dijo Luis Fernando Suárez, entrenador de Equidad, al final del juego contra Envigado.



El siguiente rival de los bogotanos será Huila, el próximo viernes, juego que abrirá la sexta fecha de la Liga.



