Récord de Equidad: ¡líder, invicto y con siete triunfos consecutivos!

Equidad se acostumbró a estar este semestre en lo más alto de la tabla y a imponer récords. Este sábado marcó uno más: le ganó al Boyacá Chicó, en Tunja

y es el primer equipo, desde que se juegan los torneos cortos, en ganar sus siete primeros encuentros. El equipo bogotano suma 21 puntos y es el super lider invicto de la Liga II.

Superó la marca que compartía con otros tres equipos: Tolima (2004-II), Millonarios (2005-II) y Santa Fe (2017-II). Ninguno de ellos fue campeón. Por eso, en el equipo, aunque les llena de orgullo imponer marcas, no se desvían de los objetivos trazados al comienzo de la temporada. El primero era alejarse del descenso, y ya lo hicieron, no solo este año, sino el siguiente, si la Dimayor no cambia el sistema de promedios.



Los otros son meterse entre los ocho y pelear títulos. Ya, en sus primeros años en la A, Equidad ganó una Copa Colombia (2008) y llegó a tres finales de Liga (2007-II, 2010-I y 2011-I). Ahora, gracias a un sólido trabajo defensivo y a una gran eficacia, están de nuevo arriba.





DEPORTES