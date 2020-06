La noticia del contrato de TV que enreda más al presidente de Dimayor

Después de cinco horas y media de reunión de la comisión de mercadeo de la Dimayor, los dirigentes de los clubes que participaron en ella le dieron prácticamente una estocada al contrato de televisión internacional, que ha sido el caballito de batalla de la oposición a la gestión de Jorge Enrique Vélez en la presidencia de la entidad.

La recomendación, que deberá ser ratificada el sábado en una asamblea extraordinaria, deja también mal parado a Vélez, a quien ya un dirigente le pidió la renuncia.



El negocio, firmado el 18 de julio del año pasado y con el que esperaban recibir 60 millones de dólares para repartir entre los afiliados, está prácticamente caído. La recomendación de la comisión de mercadeo es dar por terminado el contrato, bien sea por la vía legal o a través de un tribunal de arbitramento.



La comisión la integran los presidentes de América, Millonarios, Santa Fe, Cortuluá, Águilas Doradas, Equidad y Jaguares, y en la reunión participó como invitado Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional.



A Vélez le habían dado en marzo de este año, justo antes de la asamblea ordinaria de la Federación Colombiana de Fútbol, un plazo de 100 días para resolver el problema del contrato. Ese lapso se cumplió el viernes a medianoche y no hubo humo blanco sobre el asunto.



Esta recomendación calienta aún más la asamblea del sábado, en la que se trazará el futuro cercano de la entidad: se escogerá la empresa que hará las pruebas de covid-19 para comenzar la fase de entrenamientos individuales, se determinará cuál sistema de campeonato aplicarán para lo que viene y se tomarán decisiones administrativas.

El panorama político

Aún falta ver si el grupo de presidentes opositores a la gestión del presidente de la entidad, Jorge Enrique Vélez, logra conseguir los votos para sacarlo del cargo. El lunes hubo una reunión en la que participaron 24 presidentes, en la que, básicamente, se midieron fuerzas sobre el respaldo al dirigente



Algunas fuentes aseguran que el apoyo a Vélez se representa en estos momentos en 20 clubes, que serían Cali, América, Nacional, Medellín, Millonarios, Valledupar, Once Caldas, Quindío, Boca Juniors, Alianza, Pereira, Pasto, Leones, Chicó, Tolima, Real Santander, Unión Magdalena, Junior, Barranquilla y Chicó.



Sin embargo, otros informantes dicen que el panorama es otro. “Solo hay 13 defensores; 12 contradictores y 11 indecisos”, le dijo a EL TIEMPO un dirigente presente en la reunión del lunes.



Según esta información, en el grupo de los indecisos estarían Millonarios, Cali, Nacional, Junior, Deportivo Pasto, Bucaramanga, Bogotá, Fortaleza, Real Cartagena, Barranquilla y Atlético de Cali.

En todo caso, los que siguen firmes son los 12 clubes opositores: Santa Fe, Equidad, Patriotas, Jaguares, Cúcuta, Águilas Doradas, Envigado, Huila, Cortuluá, Llaneros, Orsomarso y Tigres.

Así las cosas, el panorama político se agitará mucho antes de la asamblea. El tema económico es el que más quejas ha generado en la oposición a Vélez. Incluso, el lunes por la noche ya hubo una voz que pidió de frente su renuncia: la del máximo accionista de Patriotas, César Guzmán, que lo hizo público a través de una carta.



Guzmán votó en su momento por Vélez, pero luego ha sido uno de sus más grandes opositores. El tema de la TV internacional colmó la paciencia del directivo.

“Han transcurrido 100 días otorgados por la asamblea sin que se evidencie el cumplimiento esperado”, dice Guzmán en su carta.



“Hemos conocido por parte de la Secretaría General de la Dimayor que la información solicitada por el departamento jurídico a los fondos Prudent Equality Partners LLC y Latinoamerican Equility Partners LLC para la realización de la debida diligencia no fue suministrada, lo que ha hecho imposible el cumplimiento de lo ordenado por la suspendida asamblea”, escribió el dirigente.



Guzmán también dijo que espera las explicaciones prometidas por Vélez respecto a la elección de una firma canadiense, Athletics and Health Solutions Inc., para las pruebas de covid-19 en el fútbol colombiano. Esa empresa fue descartada por la comisión de mercadeo.

El tema del dinero para hacer las pruebas de covid-19 generó otra polémica el lunes, cuando se conoció una carta en la que 14 presidentes preguntan de dónde van a salir los recursos. Lo que sorprendió de esa comunicación es que entre las firmas ya había dos que no estaban en el grupo opositor, las de los máximos accionistas del América de Cali, Tulio Gómez, y Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel.



Los dirigentes pidieron respuesta sobre si los recursos saldrán de los dineros del contrato del VAR. “Teniendo en cuenta que se iba a comunicar la terminación o suspensión de este contrato, ¿esto ha cambiado?”, dicen la carta.





