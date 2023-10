Recogebolas del Huila rompe silencio y cuenta por qué tiró la pelota contra La Equidad

Atlético Huila sigue sin ganar y cada vez se hunde más en la zona de descenso. Sin embargo, una polémica 'jugada' evitó una acción que pudo haberle hecho perder el partido contra La Equidad, este lunes en Neiva.



(Le puede interesar: Sigue la polémica: recogebolas le quitó el triunfo a Equidad y salvó al Huila, video)

En la última jugada del partido, Johan Rojas, mediocampista de La Equidad que este lunes fue convocado a la Selección Colombia Sub-23 para los Juegos Panamericanos de Santiago, llegó al área local con buenas opciones de anotar.



Sin embargo, un recogebolas dañó la jugada: lanzó una pelota al campo de juego y evitó que Rojas pateara a la portería. Al árbitro Alexander Ospina se le cayó el pito en ese momento.



Ospina expulsó al recogebolas y reanudó el partido con balón a tierra, en medio de fuertes protestas de los jugadores de La Equidad.

Habla recogebolas

Facebook Twitter Linkedin

Huila vs. La Equidad Foto: Tomada del video

Este miércoles el recogebolas protagonista de este hecho rompió el silencio y habló de la acción.



(Lea además: Esta es la sanción a la que se expone el Huila por trampa de recogebolas)



Su nombre es Luis Amaya y hace parte de las divisiones menores del Atlético Huila. Amaya, nacido en Barrancabermeja y criado en Antioquia, habló de lo que hizo.



"Lo hice por amor al club. Vi que nos iban hacer el gol y dije 'no se puede' y lancé el balón…", dijo el recogebolas en el Vbar de Caracol Radio.



Luego agregó: "Vi que el jugador estaba en fuera de lugar…".



Amaya se excusó, entre risas, diciendo que lo hizo po el difícil momento del Atlético Huila. "El equipo de pronto se hunde más en el descenso ja ja ja ja".



Aseguró que solo recibió un correctivo de un directivo que no conoce. "No lo vuelvo a hacer. Eso se vio muy mal. Un señor me dijo que eso estaba mal hecho y no lo volviera hacer…".

Luego de lanzar la pelota, Amaya fue expulsado por el árbitro y se marchó entre risas. "Me dijo que saliera y yo salí de la cancha...", dijo. Y sobre su risa, comentó: "Porque la gente gritaba mi apellido, que bien, que bien…".

Comunicado del Huila

El Huila, en un comunicado, menifestó que rechazaba lo que había sucedido y que tomaría correctivos para que no se repitiera.



Además, el Huila ofreció disculpas públicas a La equidad, que fue el equipo que se sintió perjudicado.





DEPORTES

Más noticias de deportes