Video: presidente y jugadores propinan violento ataque con puños y patadas a un árbitro

En las últimas horas, explotó un escándalo en el fútbol formativo de Colombia, luego de que saliera a la luz un polémico video de un presidente y varios jugadores del Real Vallecaucano increpando y atacando a un árbitro en la Copa Nacional del Café.



Un hombre, que aparece con gorra negra y camiseta blanca, empieza a discutir con el árbitro y lo insulta ante la mirada de varios de sus jugadores, quienes no superan los 18 años de edad.



En medio de la tensión, el juez le dice en repetidas ocasiones "yo no te estoy haciendo nada", pero el presidente sigue increpando con amenazas: "Parate pues como hombre", le dice con postura ofensiva.



En otro fragmento del video se observa cuando el hombre y varios jugadores lo empiezan a atacar y lo obligan a salir corriendo. El árbitro es alcanzado y rodeado y recibe salvaje ataque con puños y patadas.

Vergüenza. Los jugadores del equipo juvenil Real Vallecaucano, liderados por su entrenador, agarraron a golpes entre todos a un árbitro.



Los hechos habrían ocurrido el pasado 9 de enero durante la Copa Nacional del Café que se disputó en la ciudad de Pereira.



Frente a esta lamentable situación, la División Aficionada del Fútbol Colombiano aún no se ha pronunciado sobre los hechos y se espera que tome drásticas medidas y sanciones al club Real Vallecaucano.

Presidente del Real Vallecaucano se pronuncia por el video

A través de un video, el hombre que increpa y ataca a los árbitros le pidió disculpas al país por los bochornosos momentos que protagonizó en la Copa Nacional del Café.



"Me siento apenado por todos lo que ha pasado. Aprovecho para pedirle disculpas y perdón a todas las personas que están dentro y fuera del fútbol, en especial a los árbitros y a sus familias por las agresiones, a la liga vallecaucana, la de Risaralda y a Colombia", dijo.



Y agregó: "Lo que hice no fue bueno, reflexiono, pido disculpas. Me arrepiento profundamente de lo que he hecho, solo me queda pedir perdón".

