¡Por fin! Zidane habló claro sobre la situación de James

Este jueves Real Madrid volverá a jugar un partido en la Liga de España y el técnico Zinedine Zidane fue consultado por todas las variantes que podría tener para el partido contra el Valencia.

Una de las dudas es si rotará la nómina durante esta dura carga de partidos que tendrán de aquí al final de la temporada. Uno de los nombres que le pusieron sobre la mesa fue del que no había vuelto a hablar: !el colombiano James Rodríguez!



"En cuanto a James, sabemos qué jugador es aunque no haya contado mucho. Voy a contar con él, porque jugamos cada dos o tres días", aseguró Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro.



Además, el técnico francés aseguró que se tomaron todas las medidas necesarias para sacar un buen resultado en el partido de local contra Valencia, aunque no se fió de lo que su rival pueda plantear.



"Viene un rival muy importante, que nos lo va a poner difícil. Queremos seguir con lo que hicimos el otro día. Queremos los tres puntos y lo haremos todo para ganar", concluyó.



