DT de Santa Fe no se miente: 'Fue un partido para olvidar'

Hárold Rivera, el técnico de Santa Fe, fue muy autocrítico luego del empate 1.1 contra millonarios. Admitió que su equipo no jugó a lo que sabe, pero rescató que no perdió y que Santa Fe sigue sumando.

Balance: "Varias sensaciones. Empezando porque no me gustó el partido, no me gustó lo que hizo Santa Fe. Me sorprendió Millonarios por su juego directo, distinto a lo que venía haciendo. No tuvimos conexión. No tuvimos claridad. Nos costó un poco, a Jhon, a Fabián, a Luis Manuel. No hicimos el partido como estábamos acostumbrados. A corregir y mejorar. Contento por el punto porque se suma, no es de conforme, queríamos los tres puntos. No fue así".



Dificultades: "No tuvimos opciones. Millonarios nos encimó. Con las variantes nos ganaban la segunda pelota. Afortunadamente estamos sumando. Lo importante es que no se perdió. Con 10 hombres tuvimos revulsivo. Ellos hicieron el gol y se fueron atrás. Nos facilitaron las cosas. Hubo malas entregas y la presión del rival".



Imprecisión. "No teníamos conexión. Fuimos muy imprecisos para los pases. Jugamos lento y nos cerraron los espacios. Y el errar, el perder nos fuimos llenando de desconfianza y terminamos jugando largo. Un partido para olvidar.



Lo que viene: "No hay excusas. Ya entramos bien. Es de seguir mejorando. Viene visitar a Cúcuta, que ganó de visitante, y vamos a mostrar el fútbol al que estamos acostumbrados".



