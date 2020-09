Julio Comesaña, feliz con su 'partido redondo' para vencer al América

Julo Comesaña lo volvió a hacer. Una vez más salió campeón con el Junior, esta vez de la Superliga, al vencer al América en el Pascual Guerrero. Al final del juego, alegre pero a la vez tranquilo, Comesaña explicó la victoria de su equipo.

Análisis: "No me olvido las circunstancias del primer juego, sin algunos hombres. Jugamos apenas 22 minutos normal. Hubiera querido ver ese partido de 90 con todos. Hoy pienso que hicimos la misma lectura y hablamos bastante de que el tema era preparar el equipo, pero siempre salir a ganar y veníamos acá por el triunfo".



Trámite: "Este equipo mostró cosas que me agradan y me hacen sentir que es un pedazo de como yo soy. Jugó, luchó, estuvo atento y ganamos ante un muy buen rival y de visita. Así que estoy muy contento".



Estrategia: "Apelamos a lo que el equipo conoce, incluso los nuevos tuvieron buen partido, todo el tiempo, nunca nos metimos atrás sino que siempre presionamos, hasta el final, cuando América se nos vino encima. Me voy contento por lo que vi, más allá del resultado".



Copa Libertadores: "Nos ayuda fundamentalmente en la parte futbolística, en el funcionamiento, en la comprensión y ejecución de lo que queremos, nos va a generar confianza, a reafirmar anímicamente, algo que debemos utilizar como un impulso. Ya tendremos tiempo de planificar, pero iremos a jugarnos nuestra chance porque es un partido decisivo y no vamos a escatimar esfuerzo en Guayaquil para traer buen resultado".



