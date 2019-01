'Para ser el primer partido, vi cosas buenas': Autuori

El técnico de Nacional, Paulo Autuori, analizó la primera presentación de su equipo en la temporada, en la derrota contra millonarios, 1-0. El DT quedó satisfecho con lo mostrado por sus jugadores, sobre todo en el segundo tiempo.

Colectivo e individual: "He aprendido en mi carrera a entender las derrotas y felicitar a los rivales. El partido, para el tiempo que los equipos tienen de entrenamiento, fue muy intenso. Nosotros la primera parte hicimos cosas interesantes. Todos los entrenadores empezamos a construir de atrás hacia adelante. En el segundo tiempo

entraron Gómez, Indio, Gean Lucas, es importante que entren y puedan mostrar lo que tienen para generar competición interna favorable. Para ser el primer partido, vi cosas buenas. En general fue un partido muy interesante".



Brayan Rovira: "Muy bien, los volantes interiores tiene que generar fútbol. Son importante para dar solidez al juego del equipo. Me ha gustado Rovira".



Análisis del juego: "No voy a quedarme lamentando, tenemos que enfocarnos en el trabajo, construir equipo. Estoy conforme, cómodo, tranquilo. Hoy para mí, hemos desarrollado algunos conceptos que empezamos a trabajar seis días atrás. En estos días es imposible exigir algo distinto. Quedo contento cómo los jugadores intentaron desarrollar los conceptos. Fue un segundo tiempo bueno, fuimos mas efectivos, vertivales y con velocidad, que es lo que yo quiero. .



