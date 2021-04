'Juguemos limpio, hermano': el mensaje del portero de Águilas

El portero de Águilas, Carlos Bejarano, resaltó el desempeño de sus compañeros en el partido polémico contra Chicó, en el que actuaron con 7 jugadores.

Sin embargo, Bejarano, que terminó siendo figura del partido evitando más goles de su rival, hizo un llamado para que estas situaciones no se presenten en el fútbol colombiano.



"La figura no son solo los compañeros sino la institución que con todo el tema de salud que nos afectó, lo primordial era el juego limpio y quisimos que no se jugara, pero así fue y nada, hay que felicitar a los compañeros por el gran esfuerzo que se hizo. Terminar bien, de la mejor manera", dijo en Win Sports.

Bejarano sacó varios remates de gol, en medio del esfuerzo de sus compañeros por evitar mas anotaciones en su arco.



"El trabajo de nosotros de la semana y lo que el profe enfatiza en lo táctico se vio reflejado. Teníamos a Juan David, nuestro segundo arquero, como central y lo hizo perfecto", agregó.



Finalmente, hizo el llamado en protesta por esta circunstancia para el fútbol colombiano, en medio de las dificultades por la pandemia.

"La verdad el llamado es a que juguemos limpio, hermano, si con orgullo mostramos que somos la novena mejor liga del mundo hay que demostrarlo de mejor manera y no como nos pasó a nosotros", afirmó Bejarano.







Bejarano incluso logró que su equipo sacara el 0-0 en la primera parte, pero al final recibió tres goles, antes de que el juego se acabara porque Águilas perdió a otro hombre por lesión.



