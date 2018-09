'De visitantes somos maduros, de locales somos ingenuos': Russo

Miguel Ángel Russo, DT de Millonarios, manifestó su malestar por el empate frente a Rionegro, 1-1 en El Campín. El DT asegura que a su equipo le está costando de local y que no hay rendimientos parejos en el equipo.

“Tenemos la idea, es levantar el nivel, saber que tenemos competencia y vamos a precisar de todos. Hay que levantar los niveles, hay jugadores que pueden dar más. Hablaremos de eso, pero no tenemos ni tiempo, porque el martes ya hay que jugar.

Nos duele perder puntos en casa y los jugadores están enojados. Nos duele perder puntos de locales. De visitante lo hacemos bien”, dijo Russo.



El DT embajador agregó: "Sabemos lo que viene, no solo para nosotros, para la mayoría de equipos, con mucha competencia. Ahora es de comer, dormir, no hay que quejarse. Así como de visitante somos maduros, de local somos ingenuos. Nos falta encontrar el partido y para eso necesitamos encontrar la pelota. Y los rendimientos no son parejos. Y eso que miramos los minutos de cada uno para no cargarlos”.



En cuanto al desarrollo del partido, Russo analizó: “Necesitamos tener la pelota más, no se puede no tener juego así. Sin el balón es muy difícil. La primera vez que paso un lateral nuestro fue a los 30. Eso es muy poco. Muy pasivo el primer tiempo. Pero fue un juego muy cortado. A nosotros nos cuesta. Cada vez que viene alguien acá demora y demora, pero nosotros tenemos que tener respuesta a eso”.

Finalmente se refirió al gol que recibió su equipo y que representó la igualdad y perder dos puntos en casa. “Es una virtud del rival el gol, por el desborde y el centro atrás. Ellos tienen el balón y ahí nos cuesta. Cuando ganas, la desesperación es del otro. Fue un partido en el que el que hace el gol gana. Son cosas para mejorar. Es un equipo duro, fuerte. Mi enojo es porque en el primer tiempo entramos en el juego del rival y podemos hacer otra cosa”.



