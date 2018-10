'Lo que no nos perdonamos es lo de la Liga': Miguel Russo

El técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo, aseguró que está dolido por esta eliminación, pero no anunció ninguna decisión tras la eliminación en la Copa Colombia contra Once Caldas. Estas, sus opiniones en la rueda de prensa.

El partido: “Resultado abierto, creo que entregaron mucho y hay que seguir, estamos dolidos, esto es así. Para algunos es una experiencia nueva, para nosotros no”.



El rival: “Tuvimos en frente un equipo en buen nivel, descansado. En el momento del gol perdimos la pelota porque el rival juega. Cuesta encontrar el gol, quedamos desarmados, manejaron las situaciones. Dentro de lo que venía jugando Millos, levantó, pero no alcanza. El rival es inteligente, no se desesperaron, aguantaron sobre el final.

Autocrítica: “Siempre hay que hacer autocrítica, buscar siempre más. Nos han pasado un montón de cosas, ahora lo de Barreto que estará mínimo 15 días afuera. Cuesta con los lesionados, hay que seguir. Nada se termina, todo sigue”.



Fallas: “Sufrimos dificultades, jugamos mucho, más allá de lo normal, lo sufrimos con la triple competencia. Puedes quedar afuera, no nos perdonamos es lo de la Liga. Es algo que hemos dado chance y hoy lo sufrimos, después la Suramericana, es un mata-mata, pero el debe que tenemos es la Liga. Hay que cambiar 7 u 8 jugadores para el lunes, como estamos. Pero esta es la realidad.



Análisis: “Siempre puede haber mucho análisis, siempre lo hacemos. Hay que manejar la calma y la tranquilidad, más después de un partido. Son eliminaciones parejas. Perdimos 1-0 en Manizales, los jugadores hicieron mucho esfuerzo, valoro eso. Todo mudo critica, yo lo valoro, Han dejado hasta la última gota de sudor, de sangre, perder no me gusta pero mañana estoy fuerte otra vez, me dura una noche porque sé cómo es el fútbol, ni un día soy el mejor ni el peor. Ahora se tienen que acomodar las cosas, lo anímico...



DEPORTES